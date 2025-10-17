 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Трамп заявил, что сейчас «не лучший момент» для санкций

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Война санкций
США, вероятно, не будут вводить новых ограничений против России сейчас, но не исключают этого в будущем, заявил Трамп. Конгресс намерен в течение месяца рассмотреть соответствующий проект

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами допустил, что Вашингтон сейчас не будет вводить новых санкций против Москвы.

«Я не против чего-либо. Я просто говорю, что, может быть, это не самый подходящий момент», — сказал он, напомнив, что недавно говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Эту беседу Трамп назвал продуктивной.

При этом республиканец указал, что ввод санкций «остается одной из опций» и «может произойти через неделю или две». Он сообщил, что позже поговорит с конгрессменами Майком Джонсоном и Джоном Тьюном о законопроекте, который подразумевает ужесточение мер против Москвы. Автором проекта выступил сенатор Линдси Грэм, Тьюн 16 октября говорил, что документ рассмотрят в течение следующих 30 дней.

AP узнало о повышенном интересе Белого дома к санкциям против России
Политика
Ричард Блюменталь и Линдси Грэм

Президент США допустил, что может встретиться с Путиным через две недели, саммит пройдет в Будапеште. Это будет вторая очная встреча президентов после возвращения республиканца в Белый дом (первая прошла 15 августа на Аляске). 17 октября Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кремле не раз говорили, что российская экономика приобрела «определенный иммунитет» к санкциям. Москва считает ограничения незаконными и требует их отмены.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп США санкции
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Фон дер Ляйен назвала санкции против России путем к членству Сербии в ЕС
Политика
Великобритания ввела блокирующие санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти»
Политика
Зеленский ввел санкции против семи россиян и одного гражданина КНДР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Ушаков рассказал о реакции Путина на инициативу Мелании Трамп Политика, 02:05
Умер сооснователь группы Kiss Эйс Фрейли Общество, 02:01
В США в десятый раз провалили голосование о финансировании правительства Политика, 01:47
Дмитриев предложил построить туннель на Аляску имени Путина и Трампа Политика, 01:24
Reuters сообщил, что Индия вполовину сократила импорт российской нефти Политика, 01:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Пять российских аэропортов ввели ограничения на полеты Общество, 00:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп рассказал о реакции Путина на идею о передаче Tomahawk Украине Политика, 00:37
Трамп заявил, что сейчас «не лучший момент» для санкций Политика, 00:33
Губернатор оценил степень повреждения энергообъектов Белгородской области Политика, 00:21
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Кто переходил из ЦСКА в «Спартак» Спорт, 00:01
Почему Путин и Трамп предпочли Будапешт и что будет с «Томагавками» Политика, 00:00
В Армении при ограблении убили ростовского врача и ее мужа Общество, 16 окт, 23:44