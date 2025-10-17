Трамп заявил, что сейчас «не лучший момент» для санкций

США, вероятно, не будут вводить новых ограничений против России сейчас, но не исключают этого в будущем, заявил Трамп. Конгресс намерен в течение месяца рассмотреть соответствующий проект

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами допустил, что Вашингтон сейчас не будет вводить новых санкций против Москвы.

«Я не против чего-либо. Я просто говорю, что, может быть, это не самый подходящий момент», — сказал он, напомнив, что недавно говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Эту беседу Трамп назвал продуктивной.

При этом республиканец указал, что ввод санкций «остается одной из опций» и «может произойти через неделю или две». Он сообщил, что позже поговорит с конгрессменами Майком Джонсоном и Джоном Тьюном о законопроекте, который подразумевает ужесточение мер против Москвы. Автором проекта выступил сенатор Линдси Грэм, Тьюн 16 октября говорил, что документ рассмотрят в течение следующих 30 дней.

Президент США допустил, что может встретиться с Путиным через две недели, саммит пройдет в Будапеште. Это будет вторая очная встреча президентов после возвращения республиканца в Белый дом (первая прошла 15 августа на Аляске). 17 октября Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кремле не раз говорили, что российская экономика приобрела «определенный иммунитет» к санкциям. Москва считает ограничения незаконными и требует их отмены.