AP узнало о повышенном интересе Белого дома к санкциям против России

«Время пришло», — объявил лидер республиканцев в сенате, говоря о законопроекте, ужесточающего санкции против России. Документ рассмотрят в течение месяца. Как выяснило AP, чиновники Белого дома занялись проектом и вносят правки
Ричард Блюменталь и Линдси Грэм
Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Белый дом в последние недели непублично проявляет повышенный интерес к законопроекту об ужесточении санкций против России, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Чиновники Белого дома детально изучили проект, предложили построчные правки и попросили технических изменений. Среди конгрессменов это было воспринято как сигнал более серьезного отношения президента Дональда Трампа к законопроекту.

Как пояснил источник AP, Белый дом хочет убедиться, что законопроект «способствует достижению внешнеполитических целей и укреплению полномочий президента», а любой пакет санкций должен предоставлять президенту «полную свободу действий».

Законопроект будет рассмотрен скоро, в течение следующих 30 дней, анонсировал 16 октября лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн. «Время пришло», — подчеркнул он.

О чем договорились Трамп и Путин. Главное
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

Автором санкционного законопроекта выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ предполагает 500-процентные пошлины против любой страны, не помогающей Украине и закупающей топливо у России. «Когда дело доходит до покупки российской нефти, сейчас практически все сводится к Венгрии и Словакии. Я надеюсь и ожидаю, что они вскоре возьмутся за дело и помогут нам положить конец этой кровавой бойне», — отмечал Грэм.

Позиция сенатора Грэма хорошо известна не только Москве, но и «всему миру», отмечали в Кремле. «Он, скажем так, относится к группе таких заядлых русофобов. Была бы его воля, эти санкции были введены бы давно», — сказал представитель президента Дмитрий Песков весной.

Российские власти требуют отменить западные санкции, называют их нелегитимными и неэффективными.

