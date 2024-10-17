Украина отказалась от ядерного оружия 30 лет назад. Зеленский заявил, что для обеспечения безопасности стране нужно либо вступление в НАТО, либо восстановление ядерного статуса. Россия выступает против обоих вариантов

Дмитрий Литвин и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Информация газеты Bild о возможности Украины в случае необходимости создать ядерную бомбу за несколько недель — «глупость», заявил советник президента страны Дмитрий Литвин, передает ТСН.

Немецкая газета ранее со ссылкой на украинского чиновника, «специализирующегося на закупках оружия», писала, что у Киева есть ресурсы и знания для создания ядерного оружия. Если такой приказ поступит, первую бомбу создадут через несколько недель, сказал источник корреспонденту Юлиану Репке несколько месяцев назад. Собеседник журналиста добавил, что Западу следовало бы «меньше думать о красных линиях России» и «гораздо больше думать о наших».

Украина отказалась от ядерного оружия, присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия как безъядерное государство. Она обязалась удалить со своей территории все ядерные вооружения. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, согласно которому в обмен на отказ от ядерного оружия Украины другие подписанты (Россия, США, Великобритания) обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы страны. Вывоз ядерного оружия из Украины в Россию завершился в 1996 году. У Украины есть только топливо для атомных электростанций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Брюсселе, что у Киева есть два варианта гарантий безопасности — вступить в НАТО или получить ядерное оружие. Украинские власти выступают за первый вариант, сказал Зеленскай и напомнил о Будапештском меморандуме.

«Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна — Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна — Украина. Кто сегодня воюет? Украина», — сказал Зеленский.

Россия выступает и против членства Украины в НАТО, и против обладания страной ядерным оружием. В июне президент Владимир Путин назвал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины одним из условий прекращения огня и начала мирных переговоров. Среди других — официальный отказ от членства в НАТО и вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.