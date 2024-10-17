Bild узнал об оценке Киева: «Ядерную бомбу сделаем за неделю»

У Киева есть два варианта гарантий безопасности — вступить в НАТО или получить ядерное оружие, заявил ранее президент Владимир Зеленский. Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, подписав Будапештский меморандум

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Украина располагает ресурсами и знаниями для создания ядерного оружия и в случае необходимости может сделать бомбу в течение нескольких недель, заявил изданию Bild неназванный украинский чиновник, «специализирующийся на закупках оружия».

По словам источника, Западу следовало бы «меньше думать о красных линиях России» и «гораздо больше думать о наших».

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе, куда он поехал представлять свой «план победы», заявил, что у Киева есть два варианта гарантий безопасности — вступить в НАТО или получить ядерное оружие. Украинские власти выступают за первый вариант, указал он.

Украина отказалась от унаследованного после развала СССР ядерного оружия в 1994 году, подписав с Россией, США и Великобританией Будапештский меморандум в обмен на гарантии безопасности. «Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна — Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна — Украина. Кто сегодня воюет? Украина», — сказал Зеленский, упоминая меморандум.

Президент России Владимир Путин называл стремление Киева вступить в НАТО одной из причин военной операции. Москва неоднократно называла отказ Украины от планов присоединиться к военному блоку одним из условий мирного урегулирования.

Незадолго до начала военной операции, 19 февраля 2022 года, Зеленский допускал, что Киев может признать недействительными Будапештский меморандум. 21 февраля 2022 года Путин сказал, что эти слова не являются «пустой бравадой». Он указывал, что у властей Украины находятся советские ядерные технологии и средства их доставки, в том числе авиация и оперативно-тактические ракеты «Точка-У», чья дальность полета превышает 100 км.