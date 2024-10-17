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Хакеры взломали «Резерв+» и украли информацию об украинских резервистах

Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Хакеры взломали телеграм-бот приложения «Резерв+», которое Минобороны пометило как официальное, и разослали через него вредоносную программу, способную воровать данные пользователей и самоудаляться. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и подтвердили в Госслужбе спецсвязи Украины.

Так, в сообщении от официального бота говорилось, что «для корректного внесения изменений в реестр» людям нужно скачать специальную программу REZERVPLUS.zip. Однако фактически оказалось, что эта программа ворует с телефона всю возможную информацию и самоудаляется, а человек даже не знает, что это произошло, отметил Корсун.

Госслужба спецсвязи подтвердила, что ссылки на бот приложения «Резерв+» «были опубликованы ранее, в частности, на официальных страницах государственных органов», но сейчас «ведут на злонамеренную учетную запись», через которую зафиксировано распространение вредоносных программ.

По словам Корсуна, к взлому может быть причастна хакерская группировка DaVinci Group, использовавшая ранее аналогичные инструменты. Эксперт заявил, что у хакеров оказались данные большого числа украинских военнослужащих и резервистов. «И это еще мы не знаем точное количество пораженных девайсов и количество повторных «цепных» поражений через контакты и контакты контактов», — отметил Корсун.

В инциденте он обвинил разработчиков, которые «прикрутили к супер-критическому военно-мобилизационному приложению неконтролируемого ими телеграмм- бота».

Материал дополняется.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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