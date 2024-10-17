Для украинских F-16 начнут готовить молодых летчиков вместо опытных

Программа тренировок будет переориентирована: Украина сформирует первую полноценную эскадрилью F-16 не раньше лета следующего года, но молодые летчики будут более восприимчивы к обучению по стандартам НАТО на английском языке

Истребители F-16 (Фото: Omar Marques / Getty Images)

США начнут готовить для полетов на украинских истребителях F-16 молодых летчиков вместо опытных, что может на многие месяцы отсрочить появление у ВСУ полноценной эскадрильи с западными самолетами. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди американских должностных лиц.

Обучать более молодых пилотов решили в связи с нехваткой опытных летчиков, знающих английский язык на достаточном для этого уровне. Кроме того, молодых курсантов будет проще учить по западным стандартам, ожидают собеседники издания.

Несколько более молодых курсантов уже начали обучение. Им придется в отличие от опытных коллег пройти годичную базовую летную подготовку, обучаясь полетам в Великобритании и Франции.

Полноценная эскадрилья F-16 представляет собой 20 самолетов и 40 летчиков, подготовить такое количество специалистов для Украины не успеют раньше чем к весне или лету 2025 года, оценил осведомленный о программе источник WSJ.

Летчики ВВС США тренируются около двух лет, а затем чаще всего продолжают обучение в составе своих подразделений, прежде чем будут допущены к реальным задачам. Украинские летчики, напротив, после обучения сразу отправляются на боевые вылеты без наличия опыта, необходимого для оптимального управления современным самолетом, отмечает WSJ. США ускорили процесс обучения для опытных украинских летчиков до шести-девяти месяцев в зависимости от их знаний, сосредоточив процесс на конкретных задачах, которые им предстоит решить в конфликте с Россией.

Американские должностные лица обращают внимание на недостаточное знание украинскими летчиками английского языка, многие затрудняются с чтением англоязычного пособия по F-16, а часть пилотов провалили программу. Инструкторы также заметили, что некоторые опытные украинские летчики, прибывшие среди первых групп для обучения, сопротивлялись американским методам тренировок. Со слов собеседников WSJ, между инструкторами из стран НАТО, имеющими устоявшийся подход к тренировкам, и украинцами, получившими боевой опыт, нередко возникает напряженность.

В течение 2023 года США и страны-союзницы обучали небольшое количество украинских пилотов на трех военных объектах: американской авиабазе Моррис в Аризоне, датской авиабазе в Скридструпе и румынском учебном центре в Фетешти. Обучение завершили около дюжины летчиков, 11 из них уже вернулись на Украину.

В конце августа на Украине произошел первый случай крушения полученного с Запада истребителя F-16 — спустя несколько недель после прибытия в страну. Собеседники WSJ тогда объяснили произошедшее спешкой с обучением летчиков и началом выполнения реальных боевых задач.

Российская сторона требует прекратить предоставлять военную помощь Украине, отмечая, что она не поможет ВСУ переломить ход военной операции. Кремль связывал получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт.