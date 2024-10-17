Глава МИД Израиля назвал «несчастным случаем» атаку позиций ООН в Ливане

Нападение на Временные силы ООН в Ливане не входит в политику Израиля, обстрел был «несчастным случаем», заявил глава МИДа. Миротворцы не раз сообщали об атаках, накануне — об обстреле танком Merkava смотровой башни

Обстрел позиций Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) был несчастным случаем, заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац в интервью Welt.

«Это был несчастный случай. Нападение на ВСООНЛ не входит в нашу политику», — сказал он.

Министр подчеркнул, что израильская сторона «работает над решением проблемы». Армия обороны и МИД Израиля, по его словам, ведут переговоры с ВСООНЛ, для решения этого вопроса, поскольку миротворцы ООН не хотят покидать свои позиции.

Накануне ВСООНЛ сообщили об обстреле своих позиций израильскими силами пограничном районе Кафр-Кила на юге Ливана. В ВСООНЛ заявили, что израильский танк Merkava нанес удар по наблюдательной вышке «голубых касок» и вывел из строя установленное на ней оборудование, в том числе видеокамеры.

Находившиеся на объекте миротворцы не пострадали, однако повреждения получила смотровая башня.

«Мы считаем, что этот обстрел позиций миротворцев носил преднамеренный характер», — заявили во ВСООНЛ.

10 октября в UNIFIL сообщали, что двое миротворцев получили ранения после того, как танк ЦАХАЛ Merkava обстрелял смотровую вышку в штаб-квартире миссии в Эн-Накуре. Израильские военные также открыли стрельбу по позициям ООН в Лабуне, повредив вход в бункер, где укрывались миротворцы. 11 октября миротворец был ранен в Эн-Накуре в ходе перестрелок вблизи позиции.

13 октября два танка Merkava разрушили главные ворота и «силой ворвались» на позиции ООН на юге Ливана. «Они несколько раз запросили, чтобы на базе выключили свет», — заявили в UNIFIL. Танки ушли примерно через 45 минут после протеста сил ООН. Позднее миротворцы пострадали от отравления дымом из-за нескольких обстрелов в окрестностях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывал ООН вывести из зоны боевых действий на юге Ливана и «из опорных пунктов «Хезболлы» своих миротворцев, поскольку они представляют собой «живой щит» и «заложников» «Хезболлы». «Это ставит под угрозу как их самих, так и жизни наших солдат», — говорил Нетаньяху.