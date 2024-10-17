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Политика ,  
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Подрядчика Пентагона Raytheon оштрафовали на $1 млрд за завышение цен

Компания Raytheon выплатит $1 млрд штрафов по делу о завышении цен и коррупции
Raytheon согласилась выплатить более $950 млн для урегулирования правительственного расследования по делам о мошенничестве, коррупции и завышении цен. По данным SCMP, от действий компании в том числе пострадал Тайвань

Один из крупнейших подрядчиков Пентагона, компания Raytheon заплатит почти $1 млрд штрафов по делу о мошенничестве, завышении цен и коррупции, сообщил американский Минюст.

«Компания Raytheon, дочерняя компания RTX согласилась выплатить более $950 млн для урегулирования правительственного расследования крупной государственной мошеннической схемы, включающей ненадлежащее ценообразование по некоторым государственным контрактам, нарушение Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA)», — сказано в сообщении.

В частности, Raytheon обвинили в завышении цен на государственные контракты, мошенничестве по отношению к США, предоставлении не соответствующей действительности сертификационной стоимости и выставлении Пентагону двойных счетов.

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Фото: Mario Tama / Getty Images

В американском Минюсте отметили, что компания участвовала в схеме по подкупу чиновника в Катаре и сговоре с целью нарушения американского законодательства при экспорте оружия за рубеж.

Кроме того, сотрудники Raytheon предоставили Пентагону ложную и вводящую в заблуждение информацию во время переговоров о заключении двух контрактов с США в интересах иностранного партнера, следует из заявления. Одно из этих соглашений, по данным Минюста, включало в себя поставку системы ПВО Patriot, а второе — управление и поддержку радарной станции.

Raytheon — дочерняя компания Raytheon Tecnologies (RTX), одного из крупнейших подрядчиков Пентагона. Компания поставляет оружие в том числе на Украину.

Представители RTX на суде в Нью-Йорке не признали вину компании по двум из трех пунктов обвинения, пишет Associated Press.

Факт завышения цен Raytheon вскрылся ранее в 2024 году после проведения аудита в компании американскими федеральными властями. Одной из пострадавших сторон, по данным South China Morning Post, оказался Тайвань: подрядчик завысил цены Тайбэю на сотни миллионов долларов при поставках оружия, писало издание.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Пентагон США завышение цен мошенничество коррупция штраф
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