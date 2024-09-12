Пентагон выделил Raytheon $1,2 млрд на ракеты, в том числе для Украины

Ракеты средней дальности класса «воздух — воздух» AMRAAM предназначены для нескольких стран, в том числе Украины, Болгарии, Финляндии, Германии и Венгрии. Работы по контракту завершат к концу 2028 года

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Власти США выделили производителю аэрокосмической и оборонной продукции Raytheon Technologies $1,2 млрд на выпуск ракет средней дальности класса «воздух — воздух» AMRAAM, сообщается на сайте Пентагона.

Ракеты и оборудование (системы телеметрии и запчасти) передадут ряду стран, в том числе Украине, Болгарии, Финляндии, Германии, Венгрии, Японии и Великобритании. Ожидается, что работы по контракту будут завершены к концу 2028 года.

AIM-120 AMRAAM предназначенные для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Ракеты находятся на вооружении ВВС США и других стран НАТО, это основное вооружение для истребителей F-15 и F-16, а также истребителя пятого поколения F-22. Украина получила несколько F-16 в июле, первый самолет армия потеряла в конце августа.

Ракеты также могут использоваться зенитными комплексами NASAMS, которые Украина получала от США.

Raytheon — один из крупнейших подрядчиков ВПК США. По состоянию на 2019 год компания была единственным производителем ракет AIM-120 AMRAAM.

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