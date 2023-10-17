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Политика ,  
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Песков назвал стремление Запада подавить Путина тратой денег впустую

Песков: стремление Запада подавить Россию — это трата денег впустую
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В заявлениях западных лидеров о стремлении подавить Россию нет ничего нового, это невыполнимая задача и трата впустую денег налогоплательщиков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это не новая идея. И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры — все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина», — сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о необходимости объединить силы всей Европы, чтобы «подавить» президента России Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что западные лидеры «с трудом» могут объяснить, приносят ли результат их усилия «в этом направлении». «А им рано или поздно придется объяснять это своим налогоплательщикам, потому что они выбрасывают деньги впустую», — добавил он.

Пока у западных лидеров «ничего не получается и дальше тоже не получится», резюмировал Песков.

Накануне Байден в интервью CBS заявил, что США способны нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке и объединить Европу ради подавления Путина. «Представьте себе, что произойдет, если мы фактически объединим всю Европу, а Путина наконец подавят, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые создавал», — сказал американский президент.

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Дмитрий Песков Запад Джо Байден США
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