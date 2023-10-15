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Экзитполы показали лидерство правящей партии Польши на выборах в сейм

Экзитполы показали лидерство правящей партии Польши на выборах в парламент

Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах с результатом 36,8%, свидетельствуют первые данные экзитполов, передает Gazeta.pl.

Оппозиционная «Гражданская коалиция» набрает 31,6% голосов, центристский блок «Третий путь» занимает третье место с 13%, «Левые» набирают 8,6% голосов, а партия евроскептиков и националистов «Конфедерация» — 6,2%. Избирательный порог на выборах в польский парламент составляет 5% для политических партий и 8% для коалиций.

Экзитпол — это опрос избирателей, проводимый сразу после того, как они покинули избирательные участки.

Явка избирателей на парламентских выборах в Польше составила около 57% (всего правом голоса обладают около 30 млн поляков). Жители страны выбирают 460 депутатов Сейма — нижней палаты парламента и 100 сенаторов — представителей верхней палаты.

Глава польской оппозиции Дональд Туск после оглашения результатов экзитполов заявил, что «Гражданская коалиция» уже победила и готова к созданию «демократического правительства» с партией «Третий путь». «Мы действительно сделали это. Я знаю, что, возможно, наши мечты были более амбициозными. Я много лет был политиком и спортсменом, и никогда в жизни я не был так рад второму месту. Польша победила, демократия победила», — сказал Туск.

Материал дополняется.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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