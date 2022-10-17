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Рядом с Киевом сработали системы ПВО

В Борисполе и Броварах и Черкасской области сработали системы ПВО, слышны взрывы. Власти городов попросили жителей оставаться в укрытиях
Фото: Pavel Nemecek / CTK / Global Look Press
Фото: Pavel Nemecek / CTK / Global Look Press

В пригородах Киева сработали системы противовоздушной обороны, об этом сообщили мэры Бровар Игорь Сапожко и Борисполя Владимир Борисенко.

Глава Борисполя заверил, что ситуация под контролем, и посоветовал жителям города оставаться в укрытиях. Уличное освещение в Борисполе выключено для экономии и лучшего опознавания дронов, которых пытаются сбить силы ПВО, продолжил он. На видеозаписи Борисенко слышны взрывы.

В Черкасской области Украины власти также предупреждали о высоком риске атаки дронов и работе противовоздушной обороны.

Жители городов, обладающие оружием, пытались сбить дроны самостоятельно из пистолетов и карабинов. Советник главы МВД Антон Геращенко указал, что так делать «можно и нужно». Позднее министр Денис Монастырский призвал неопытных стрелков не вести огонь самостоятельно, призвав обращаться в таких случаях к полицейским. По его мнению, рисков от этого больше, чем шансов сбить дрон. «Потому что это может привести к травмированию и беде большой», — подчеркнул Монастырский.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Киев Бровары Борисполь БПЛА дроны
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