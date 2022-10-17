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Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 60,56
(-1,91)
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Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 61,76
(-1,29)
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www.adv.rbc.ru
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Как ускорить работу инспекторов на месте ДТП
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Металлурги попросили власти ограничить рост тарифов РЖД
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Россия и Украина обменялись пленными по формуле 108 на 110
Политика, 19:05
FinEx подал заявку на лицензию в Минфин Бельгии в рамках плана выкупа ETF
Инвестиции, 19:05
«Черноголовка» сократит инвестиции в России из-за акциза на лимонад
Бизнес, 19:03
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Политика
,
17 окт, 19:14
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Пожар после падения Су-34 в жилом квартале Ейска. Видео
В городе Ейске в Краснодарском крае в жилом квартале разбился военный самолет Су-34, сообщило Минобороны. В результате загорелся многоэтажный дом
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В Ейске военный самолет упал в жилом квартале
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Су-34
Пожар
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