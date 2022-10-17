«Коммерсантъ» узнал об отмене осенней ротации губернаторов из-за СВО

Традиционная осенняя ротация губернаторов перенесена на более позднее время. Глав регионов будут снимать только в случае «эксцессов», связанных с проведением частичной мобилизации, рассказали источники «Коммерсанта»

Фото: Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС

Внутриполитический блок Кремля отказался от планов традиционной осенней ротации губернаторского корпуса из-за проведения военной спецоперации и работ по частичной мобилизации в стране, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По словам собеседников газеты, вопрос о ротации губернаторов сейчас не является приоритетным для администрации президента. «Сигналов по поводу отставок никаких не дают», — отметил один из собеседников.

Другой источник пояснил, что из-за спецоперации Кремль при оценке работы губернаторов теперь прежде всего обращает внимание на то, как они справляются с задачами мобилизации и борьбой с возникающими в связи с ней вопросами. При отсутствии эксцессов снимать кого-то из глав регионов в этом году, скорее всего, уже не будут, добавил он.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Спустя почти семь месяцев после начала конфликта, 21 сентября, президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В Минобороны сообщали о планах мобилизовать до 300 тыс. человек.

По данным «Коммерсанта», ротация губернаторов традиционно проводится с прицелом на сентябрьские региональные выборы. Ее основные цели — убрать наименее популярных глав регионов, переизбрание которых может стать проблемным, и способствовать обновлению губернаторского корпуса. В последние годы такие замены, как правило, идут два раза в год сериями: первый обычно происходит осенью, вскоре после выборов, а второй — весной, незадолго до старта очередной региональной кампании.

Так, с января по апрель 2020 года ротации подверглись шесть губернаторов. «Осенняя серия» 2020 года вынужденно началась в июле, когда в связи с предъявленными обвинениями в организации убийств был отправлен в отставку губернатор Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал, которого сменил однопартиец Михаил Дегтярев. В сентябре и ноябре 2020-го ушли в отставку главы Белгородской области и Мордовии, в марте и апреле 2021 года под ротацию попали главы Пензенской и Ульяновской областей и Тувы. В октябре прошлого года должностей лишились рое губернаторов, а в мае 2022-го — пятеро.

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В июне Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило рейтинг влияния глав субъектов, его возглавили мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. В зоне риска, по данным агентства, находились замыкающие рейтинг глава правительства Хакасии Валентин Коновалов, глава Коми Владимир Уйба и губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также губернаторы Оренбургской области Денис Паслер (58-е место) и Красноярского края Александр Усс (22-е).

Последние выборы глав регионов проходили в России в единый день голосования — 11 сентября. Представителей оппозиционных партий среди их победителей не оказалось: везде на первых местах оказались действующие врио либо губернаторы, среди них двое самовыдвиженцев, остальные — представители «Единой России». На сентябрь 2023 года запланированы прямые выборы 20 губернаторов. У 17 из них заканчивается первый срок полномочий, еще трое — долгожители: мэр Москвы Сергей Собянин руководит столицей с октября 2010 года, глава Подмосковья Андрей Воробьев был назначен на этот пост в ноябре 2012-го, а Роман Копин возглавляет Чукотку с июля 2008 года.

В апреле источники РБК сообщали о возможной отмене прямых выборов губернаторов в России. По их данным, регионам хотели предложить перейти на выборы через заксобрания. Один из собеседников сказал, что речь идет о возможной отмене всех прямых губернаторских кампаний в этом году, а что будет в дальнейшем — неизвестно. Возможно, формально губернаторам предложат решать этот вопрос на свое усмотрение, но де-факто рекомендуют отменить прямые кампании, сообщил другой источник.

Об обсуждении в Кремле отмены прямых губернаторских выборов сообщали «Медуза» (Минюстом признана иноагентом), «Коммерсантъ» и «Интерфакс». После публикации «Коммерсанта» в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимал таких решений и «никакого такого актуального обсуждения не ведется».

Собеседники РБК также рассказали о высокой вероятности переноса выборов в заксобрания регионов и гордумы на 2023 или 2024 год.