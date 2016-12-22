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«Справедливая Россия» назвала условие поддержки Кожемяко в Приморье
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«Справедливая Россия» назвала условие поддержки Кожемяко в Приморье
Вторые туры — 2018, 16:15
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«Справедливая Россия» назвала условие поддержки Кожемяко в Приморье
Эсэры поддержат на выборах главы Приморья врио главы региона Олега Кожемяко, если он согласится оставить в Совете Федерации члена «Справедливой России» Светлану Горячеву
Сергей Миронов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

О намерении поддержать врио главы региона Олега Кожемяко на выборах 16 декабря лидер «Справедливой России» Cергей Миронов заявил на брифинге в Госдуме (корреспонденту РБК предоставили аудиозапись его выступления сотрудники пресс-службы).

Миронов выразил мнение, что предыдущий исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко, который баллотировался на пост главы региона от «Единой России» 9 сентября, «сделал большую ошибку, когда шел на выборы: он не включил в список своих кандидатов в Совет Федерации [действующего сенатора от Приморья] Светлану Горячеву». «Горячева — уважаемый, известный человек в Приморье, опытный член Совета Федерации, в прошлом прокурор Приморского края. Ее нахождение в качестве кандидата в Советы Федерации могло бы изменить ситуацию», — высказал мнение Миронов.

«Я думаю, что, если Олег Кожемяко внимательно посмотрит на ситуацию и если он сочтет возможным продлить полномочия Горячевой в Совете Федерации, тогда мы, возможно, не будем выдвигать своего кандидата. Мы даже, возможно, будем готовы поддержать кандидатуру Кожемяко», — продолжил Миронов. Он добавил, что в противном случае «Справедливая Россия» рассмотрит возможность выдвижения Горячевой в качестве кандидата на выборы главы Приморья.

«Но мы будем ждать решения [Кожемяко], время еще есть», — добавил председатель «Справедливой России».

Горячева подтвердила РБК, что согласится остаться сенатором в случае, если Кожемяко предложит ей сохранить этот пост. «Он из Приморского края, человек известный, с хорошей репутацией», — охарактеризовала она нового кандидата от власти на пост главы края. По словам Горячевой, Кожемяко «уже проявил себя как хороший губернатор — в Амурской области и в Корякии», поэтому «это неплохая кандидатуру на пост главы Приморья». На вопрос, рассматривала ли Горячева возможность баллотироваться на пост губернатора сама, она ответила отрицательно.

Накануне о том, что Кожемяко, с большой вероятностью, выдвинет Горячеву в сенаторы, сообщил РБК со ссылкой на несколько собеседников, близких к руководству Приморского края. Эту информацию подтвердил и один из парламентариев.

Выдвижение Горячевой будет значить, что у штаба Кожемяко нет полной уверенности в его электоральных перспективах и он готов чем-то жертвовать, в том числе не поставить в Совфед своего человека, а заключить союз с эсэром, отметил тогда политолог Константин Калачев.

После скандала, связанного с массовыми фальсификациями во втором туре выборов главы Приморья, итоги голосования были отменены, а Андрей Тарасенко, который на тот момент исполнял обязанности главы региона и был кандидатом от «Единой России», был отправлен в отставку. Новым врио был назначен экс-глава Сахалинской области Олег Кожемяко. Он заявил о намерении баллотироваться на выборах в качестве самовыдвиженца, а не от «Единой России».

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Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Приморье , Олег Кожемяко , «Справедливая Россия» , Выборы
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