Памфилова призвала избиркомы Хакасии «частично реабилитироваться»

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что второй тур выборов главы региона должен пройти «так, чтобы комар носа не подточил»

Элла Памфилова (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Глава Центризбиркома обратилась к избирательной комиссии Хакасии, выразив надежду, что та без нарушений проведет второй тур выборов главы республики. Об этом Памфилова заявила на заседании ЦИК, передает корреспондент РБК.

«Недопустимы эти все метания туда-сюда <...>. Надо провести выборы так, чтобы комар носа не подточил», — заявила глава ЦИК, добавив, что республиканским избиркомам нужно «хотя бы частично реабилитироваться». Она отметила, что раньше претензий к Хакасии у ЦИК не было.

Комментируя предстоящие выборы в Приморском крае, Памфилова также выразила надежду, что «никаких искусственных барьеров для выдвижения кандидатов на выборах не будет».

«Мы со своей стороны <...> будем этот процесс отслеживать очень внимательно», — отметила глава Памфилова.

9 сентября прошел первый тур выборов главы Хакасии. В нем участвовали тогда еще действующий руководитель региона Виктор Зимин от «Единой России» (набрал 32,42% голосов), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от «Справедливой России» (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Во второй тур вышли Коновалов и Зимин, однако единоросс за два дня до голосования снялся, а затем от участия отказался и Филягин.

В результате второй тур с участием Мяхара и Коновалова был переназначен на 21 октября. Но 15-го числа Мяхар заявил, что не будет в нем участвовать, и призвал последовать своему примеру Коновалова. Второй тур с единственным кандидатом от КПРФ назначен на 11 ноября. ​