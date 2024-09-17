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Латвия подняла истребители НАТО из-за стаи птиц

Утром 17 сентября Латвия подняла истребители миссии НАТО из-за «неузнаваемого летающего объекта», который пересек границу со стороны Белоруссии. Он оказался стаей птиц, самолеты вернулись на аэродром
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Латвия утром 17 сентября подняла в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за «неузнаваемого летающего объекта», пересекшего границу страны в Краславском районе со стороны Белоруссии, сообщило латвийское Министерство обороны в X.

«В воздушном пространстве Латвии подозрительных объектов обнаружено не было», — отметили в ведомстве.

Как рассказали в Воздушных силах Латвии агентству LETA, «летающий объект» оказался стаей птиц. Патрулирующие воздушное пространство Латвии истребители вернулись на военную базу «Лиелварде».

Десять дней назад, 7 сентября, президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил о падении в районе города Резекне «российского военного дрона». По данным Минобороны страны, беспилотник залетел на территорию государства из воздушного пространства Белоруссии. В российском оборонном ведомстве эту информацию не прокомментировали.

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На следующий день в МИД Латвии вызвали российского посла Дмитрия Касаткина. Министр иностранных дел республики Байба Браже отметила, что об этом проинформировано руководство НАТО и Евросоюза.

В Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии сочли, что страна не была целью дрона, потому там не увидели угрозы открытой военной эскалации.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Латвия патруль истребители птицы Белоруссия
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