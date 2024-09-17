Латвия подняла истребители НАТО из-за стаи птиц
Латвия утром 17 сентября подняла в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за «неузнаваемого летающего объекта», пересекшего границу страны в Краславском районе со стороны Белоруссии, сообщило латвийское Министерство обороны в X.
«В воздушном пространстве Латвии подозрительных объектов обнаружено не было», — отметили в ведомстве.
Как рассказали в Воздушных силах Латвии агентству LETA, «летающий объект» оказался стаей птиц. Патрулирующие воздушное пространство Латвии истребители вернулись на военную базу «Лиелварде».
Десять дней назад, 7 сентября, президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил о падении в районе города Резекне «российского военного дрона». По данным Минобороны страны, беспилотник залетел на территорию государства из воздушного пространства Белоруссии. В российском оборонном ведомстве эту информацию не прокомментировали.
На следующий день в МИД Латвии вызвали российского посла Дмитрия Касаткина. Министр иностранных дел республики Байба Браже отметила, что об этом проинформировано руководство НАТО и Евросоюза.
В Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии сочли, что страна не была целью дрона, потому там не увидели угрозы открытой военной эскалации.
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов