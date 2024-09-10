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Военная операция на Украине ,  
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В Латвии не увидели риска эскалации после падения беспилотника

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Военная операция на Украине

Запуск беспилотника, упавшего на территории Латвии, не является открытой военной эскалацией против республики, сообщает телеканал TVnet со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

Руководство НВС считает, что целью БПЛА была не Латвия. К такому выводу там пришли в результате анализа «обширной информации, предоставленной иностранными партнерами».

После падения дрон не взорвался, его деактивировали. Сейчас беспилотник изучают, чтобы понять, использовались ли при его создании западные детали, сообщает телеканал.

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Эдгар Ринкевич

Командующий НВС Леонид Калниньш не исключил повторяющихся инцидентов с падением БПЛА на территории Латвии, так как военные действия на Украине еще не завершились. По словам командующего ВВС Латвии полковника Виестурса Масулиса, подобные низколетящие небольшие беспилотники трудно обнаруживать в воздушном пространстве, несмотря на систему наблюдения.

7 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил о падении в районе города Резекне «российского военного дрона». По данным Минобороны страны, дрон попал на территорию государства из воздушного пространства Белоруссии. В российском оборонном ведомстве эту информацию не прокомментировали.

На следующий день в МИД Латвии из-за падения дрона вызвали российского посла Дмитрия Касаткина. Тогда министр иностранных дел республики Байба Браже отметила, что об этом проинформированы лидеры НАТО и Евросоюза.

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