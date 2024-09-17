Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеров

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Сотни членов «Хезболлы» пострадали при детонации пейджеров в Ливане, которые они использовали для связи между собой, сообщают Reuters, Mayadeen и Al Jazeera со ссылкой на источники.

Представитель группировки в разговоре с Reuters заявил, что детонация пейджеров стала «крупнейшим нарушением безопасности», которому подверглась группировка за почти год войны с начала конфликта с Израилем.

По словам опрошенных Reuters местных жителей, взрывы происходили и спустя полчаса после первых детонаций.

Как передает Mayadeen, Минздрав Ливана сообщил о том, что в больницы поступает большое количество людей с различными травмами и призвал всех граждан, владеющих беспроводными средствами связи, держаться от них подальше.

Позднее иранское агентство Mehr также сообщило, что при детонации пейджеров пострадал посол Исламской Республики в Бейруте Моджтаба Амани.

Военный аналитик Элайджа Манье в разговоре с Al Jazeera пояснил, что члены «Хезболлы» в значительной степени полагаются на пейджеры, чтобы избежать перехвата сообщений Израилем. Он также предположил, что взорвавшиеся устройства могли быть предварительно взломаны, прежде чем они были распространены среди членов группировки.

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