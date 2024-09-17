Как в Ливане одновременно взорвались сотни пейджеров. Видео
В Ливане у десятков людей одновременно взорвались пейджеры. В результате пострадали десятки человек, сообщил Al Jazeera со ссылкой на ливанское Национальное новостное агентство (NNA). Местный корреспондент телеканала сообщила: «Мы видели фотографии со всего Ливана, на которых мужчины лежат на полу, раненые и истекающие кровью».
Пейджеры в стране используют члены военизированной группировки «Хезболла». Несколько месяцев назад лидер движения призвал членов группировки перейти со смартфонов, которые могут взломать, на более безопасные пейджеры. Взрыв пейджеров был взломом со стороны израильских спецслужб, сообщил представитель «Хезболлы» агентству Reuters.
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