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Замглавы МВД России рассказал, как ему позвонили мошенники с Украины

Замглавы МВД России Кубышко рассказал, как ему позвонили мошенники с Украины
Телефонные мошенники с Украины позвонили замглавы МВД России Владимиру Кубышко четыре раза за один день, он назвал произошедшее «кошмаром», который «касается всех». По его словам, число подобных случаев в последнее время растет
Владимир Кубышко
Владимир Кубышко (Фото: МВД России)

Замглавы МВД России Владимир Кубышко сообщил, что ему четыре раза позвонили телефонные мошенники из Украины с целью вымогательства денежных средств. О ситуации он рассказал на выступлении в ходе форума «Территория смыслов», его слова приводит ТАСС.

«Я хочу сказать, что это касается всех. Я за вчера получил четыре таких звонка. Сидел в кабинете и готовился к выступлению — и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил — это украинская туфта. Ну, в общем, какой-то кошмар», — сказал он.

По словам Кубышко, количество случаев телефонного мошенничества растет в последнее время, 82% из них совершаются с помощью «информационно-телекоммуникационных технологий». Он привел в пример недавний случай с певицей Ларисой Долиной.

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Фото:fizkes / Fotodom / Shutterstock
13 августа Долина рассказала, что стала жертвой украинских мошенников. Телеграм-каналы Baza и Mash писали, что певица продала пятикомнатную квартиру в Москве за 130 млн руб., а деньги перевела «на безопасный счет». Мошенникам удалось убедить Долину в том, что квартира останется в ее собственности. Также она отправила злоумышленникам личные сбережения в размере порядка 68 млн руб., писал Mash. Возбуждено дело по ст. 159 УК (мошенничество).

В начале месяца мошенник позвонил ветерану Великой Отечественной войны, представился губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и убедил его снять все сбережения со своего счета и положить на новый. Мужчина передал злоумышленникам 2,3 млн руб., возбуждено дело по ч.3 ст.159 УК («мошенничество в крупном размере»).

По итогам 2023 года телефонные мошенники украли у россиян 15,8 млрд руб. По данным ЦБ, банкам удалось вернуть жертвам лишь 8,7% от этой суммы, общий объем предотвращенных операций злоумышленников составил 5,8 трлн руб. С 25 июля заработала новая схема возврата украденных средств, она распространится на ситуации, когда банк допустил перевод на мошеннический счет из специальной базы Банка России, не направил уведомление о транзакции, которая была совершена без согласия клиента, а также в случае потери карты.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина МВД телефонное мошенничество вымогательство
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