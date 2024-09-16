Россиян предложили защитить от голосовых дипфейков

Законодатели предлагают закрепить охрану голоса как объекта неимущественных прав и исключить использование в том числе сфальсифицированного голоса без согласия человека. Также в Госдуме предложили штрафовать за дипфейки

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В Госдуму внесли законопроект, который предлагает установить охрану голоса как «объекта личных неимущественных прав гражданина по аналогии с изображением гражданина, в том числе в случаях имитации голоса или путем синтеза речи в режиме реального времени».

Его авторы — сенаторы Андрей Клишас, Артем Шейкин, Наталья Кувшинова и Руслан Смашнев, а также депутат Госдумы Даниил Бессарабов (все — члены партии «Единая Россия»).

В пояснительной записке отмечается, что в результате развития технологий синтеза речи и искусственного интеллекта голос человека может использоваться без его согласия, что может привести к «неблагоприятным правовым последствиям». Авторы инициативы подчеркивают, что голос может быть в том числе источником дохода человека.

«Голос за счет высоты, диапазона, силы, тембра и других особенностей является уникальной характеристикой человека, позволяющей идентифицировать его личность. Голос представляет собой нематериальное благо, которое заключается не только в возможности его использования в повседневной жизни, но и в профессиональной», — считают законодатели.

Они предлагают ввести в Гражданский кодекс новую статью 152.3, которая закрепит право человека на голос и принципы его использования только с согласия гражданина.

Одновременно с этим законопроектом депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) и сенатор Алексей Пушков («Единая Россия») внесли инициативу с поправками в Уголовный кодекс, которые закрепляют ответственность за использование изображения или голоса гражданина, в том числе сфальсифицированных (дипфейки), при совершении преступлений.

Дипфейк (от англ. deep learning — «глубинное обучение» и fake — «подделка») — технология генерации изображения на основе искусственного интеллекта, с помощью которой можно, например, изменить лицо или голос на видео- и аудиозаписях.

Так, за клевету с использованием дипфейков предлагается наказание от штрафа (до 1,5 млн руб.) до лишения свободы на срок до двух лет. За мошенничество, совершенное таким же способом, авторы инициативы предлагают назначать штраф до 400 тыс. руб. или лишать свободы на срок до шести лет.

О том, что планируется внести такой законопроект, Нилов рассказывал в конце мая. В пакете поданных в Госдуму документов к этой инициативе есть отзывы Верховного суда и правительства, датированные 28 мая и 22 июля соответственно.

Верховный суд в отзыве обращает внимание, что авторы не привели критерии, согласно которым именно включенные в законопроект способы использования сфальсифицированных изображений или голоса должны влечь повышенную ответственность. Кроме того, существует законопроект, который предполагает уголовное наказание за незаконный сбор и хранение в том числе биометрических данных и создание ресурсов для распространения этой информации, отметили в ВС.

Правительство рекомендовало доработать инициативу, подчеркнув, что в отраслевом законодательстве не урегулированы вопросы использования технологии подмены личности (дипфейки). В связи с этим, считают в кабмине, введение таких изменений в уголовное законодательство не представляется возможным из-за отсутствия «корреспондирующих норм материального законодательства», что может привести к «формированию некорректной правоприменительной практики».