Мэр Петропавловска-Камчатского решил досрочно уйти в отставку

Константин Брызгин возглавил Петропавловск-Камчатский осенью 2019 года, после того, как был арестован его попавшийся на взятках предшественник. Новым мэром может стать бывший прокурор краевой столицы

Константин Брызгин (Фото: Cайт администрации Петропавловск-Камчатского городского округа)

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин объявил в своем телеграм-канале, что досрочно уходит в отставку и переходит на новую работу. Свой пост он покинет 19 сентября.

«Я остаюсь жить и работать в родном Петропавловске-Камчатском, нам всем предстоит воплотить в жизнь большие планы по развитию города и всего края», — написал он, не уточнив, какую должность займет.

Брызгина назначили мэром в апреле 2020 года, ранее он несколько месяцев был временно исполняющим обязанности главы Петропавловск-Камчатского городского округа, а до этого работал в городской администрации.

Предшественник Брызгина Виталий Иваненко покинул пост в ноябре 2019 года. Свою отставку он объяснил состоянием здоровья и «семейными обстоятельствами». Вскоре чиновника арестовали по подозрению в получении взятки в крупном размере. В 2022-м его приговорили к восьми с половиной годам колонии.

По данным агентства «Камчатка-информ», новым мэром станет бывший прокурор краевой столицы Евгений Беляев. 9 сентября он стал заместителем главы администрации Петропавловска-Камчатского и возглавил контрольное управление мэрии.