Мэр Тольятти ушел в отставку по собственному желанию

Вячеслав Федорищев и Николай Ренц (Фото: Fedorischev63 / Telegram)

Мэр города Тольятти в Самарской области Николай Ренц ушел в отставку по собственному желанию, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Федорищев.

«Поблагодарил Николая Альфредовича за работу, вручил Почетный знак «За служение людям», — написал губернатор.

По его словам, решение о назначении нового мэра примут в течение месяца.

Как пишет «Коммерсант-Волга» со ссылкой на источники, этот пост может занять Алексей Бузинной, который был первым заместителем главы города при мэре Сергее Андрееве.

Издание «Тольятти.ру» сообщает, что в 2022 году Ренц стал пенсионером, в тот год ему исполнилось 65 лет.

Николай Альфредович Ренц родился 12 марта 1956 года в городе Темиртау в Казахстане. В 1980 году он окончил Самарский медицинский университет по специальности «врач-педиатр». Через девять лет стал главврачом детской больницы.

С 1990 по1992 год был заместителем главы администрации города Тольятти и начальником управления здравоохранения.

В 1994 году Ренц стал депутатом Самарской губернской думы, а в июле 2000 года — первым заместителем мэра городского округа Тольятти. В должность главы Тольятти он вступил в 2021 году.

Ренц является кандидатом медицинских наук и заслуженным врачом России.