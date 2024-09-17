Лондон пригрозил закрыть компанию иранского «нефтяного магната Гектора»

В Британии пригрозили закрыть лондонскую Nest Wise Trading, если она не докажет, что не связана с сыном советника верховного лидера Ирана Хоссейном Шамхани. Bloomberg писал, что сеть компаний торгует нефтью

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Власти Великобритании пригрозили жесткими мерами в отношении лондонской фирмы Nest Wise Trading. Они потребовали от компании предоставить данные, что она не связана с Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Агентство называет его нефтяным магнатом.

В начале сентября Регистрационная палата Великобритании (Companies House) уведомила компанию, что ее исключат из реестра и ликвидируют в течение двух месяцев, если она не предоставит документов, доказывающих, что никак не связана с Шамхани-младшим.

Bloomberg ранее писал, что Хоссейн Шамхани, более известный по прозвищу Гектор, связан с зарегистрированной в Дубае компанией Milavous Group Ltd, которая, по данным агентства, заработала миллиарды долларов на продажах нефти. Шамхани фактически контролирует сеть компаний, которые также продают нефть и нефтехимические продукты из государств, не находящихся под санкциями, и иногда смешивают сырье из разных стран, передавало агентство.

Nest Wise Trading была зарегистрирована в Лондоне в июне 2023 года. Согласно документам, поданным в Companies House, она занимается торговлей нефти и нефтепродуктами, топливом, рудой, металлами и промышленными химикатами, сельскохозяйственной продукцией, текстилем и так далее. Ее единственным акционером указана дубайская Nest Wise Petroleum LLC.

В британском МИДе и в Регистрационной компании не стали комментировать ситуацию. Nest Wise и Шамхани не ответили на запросы агентства.

Ранее Шамхани отрицал, что как-либо связан с торговлей нефтью или контролирует торговую сеть или фирму, участвующие в сделках с Ираном или Россией. «Что касается моего бизнеса, я работаю в странах, не находящихся под санкциями», — заявлял он, отмечая, что занимается логистикой. Шамхани подчеркивал также, что его отец не имеет никакого отношения к деловой активности сына.

Али Шамхани был командующим ВМС Корпуса стражей исламской революции, министром обороны, а затем секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана. В 2020 году он попал под американские санкции.