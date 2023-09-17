Над Крымом сбили два беспилотника

Еще один беспилотник сбили в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму системами ПВО сбиты два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, попытка атаки на объекты в Крыму была предпринята в 20:40 мск. Дроны сбили над юго-западной частью полуострова, отмечается в сообщении. Где конкретно их уничтожили, ведомство не уточняет.

Еще один беспилотник сбили в Белгородской области, заявили в министерстве. Речь также идет о беспилотнике самолетного типа. Его уничтожили в Белгородском районе области, уточнил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – добавил он.

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