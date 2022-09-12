Чем закончились выборы-2022: проседание ЛДПР и губернаторы за 80%

В России завершился единый день голосования. ЛДПР, впервые принимавшая участие в кампании после смерти Владимира Жириновского, получила более слабые результаты, чем пять лет назад

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Штатные выборы

Утром 12 сентября ЦИК подвела предварительные итоги очередного выборного цикла. В этом году голосование длилось три дня, выборы разного уровня прошли в 82 регионах.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы прошли штатно, без серьезных нарушений. Ранее ту же точку зрения озвучил ее заместитель Николай Булаев. Он сказал, что «нарушений, способных повлиять на выборы», выявлено не было.

Прямые выборы глав в ходе этой кампании прошли в 14 регионах. Представителей оппозиционных партий среди их победителей не оказалось: везде на первых местах оказались действующие врио либо губернаторы, среди них двое самовыдвиженцев, остальные — представители «Единой России». Самый высокий уровень поддержки оказался у Алексея Цыденова в Бурятии — 86,23%, самый низкий — у главы Удмуртии Александра Бречалова (64,37%). Последний заметно просел по сравнению со своими первыми выборами в регионе в 2017 году, когда он набрал 78,16% голосов. Результат Цыденова, напротив, был высоким и в прошлый раз — 87,43%.

Лучшие и худшие результаты на губернаторских выборах сильно зависели от реального уровня конкуренции, пояснил РБК политолог Ростислав Туровский. «Лишь единичные оппозиционные кандидаты, обычно от КПРФ, пытались соответствовать статусу», — отметил он. В Удмуртии, по его словам, губернатор Бречалов «кампанию себе испортил сам», когда кандидата от КПРФ Александра Сырова допустили к выборам только после скандалов с регистрацией. Это привлекло симпатии к коммунисту и понизило рейтинг главы, уверен Туровский. «Напротив, в Бурятии КПРФ выдвинула заведомо слабого кандидата, это не испортило результат Цыденова, хотя в прошлый раз там КПРФ на выборах вообще не было», — напомнил эксперт.

Также сравнительно невысокий результат на выборах показал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который руководит регионом с 2012 года, — 65,78%. Впрочем, уровень его поддержки увеличился — пять лет назад на выборах он получил 62,16%.

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Более 80% голосов также у нескольких единороссов: главы Калининградской области Антона Алиханова, врио главы Владимирской области Александра Авдеева, врио главы Тамбовской области Максима Егорова, Павла Малкова из Рязанской области, Владимира Мазура из Томской области. Высокие результаты также показали самовыдвиженцы: Михаил Евраев из Ярославской области (82,31%) и Юрий Зайцев из Марий Эл (82,44%).

ЛДПР без Жириновского

В шести субъектах также прошли выборы в региональные думы и заксобрания: в Удмуртии, на Сахалине, в Северной Осетии, Саратовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском крае. На половине из них худшие, чем в 2017 году, результаты показала партия ЛДПР, для которой эта кампания стала первой после смерти бессменного лидера партии Владимира Жириновского в апреле 2022 года.

Так, на выборах в Законодательное собрание Краснодарского края партия набрала всего 6,63% — почти в два раза меньше, чем пять лет назад (тогда результат ЛДПР составил 11,15%). На голосовании за депутатов Сахалинской облдумы ЛДПР поддержали 9,19% голосующих — на 4% меньше, чем в 2017-м. В других регионах, где прошли выборы в заксобрания, результаты партии остались неизменными или незначительно улучшились.

«Единая Россия» просела на выборах в Саратовскую областную думу. Она получила 60,5% поддержки по сравнению с 66,84% в 2017 году. Также результаты партии власти ухудшились на выборах в Госсовет Удмуртии (51,07% по сравнению с 63,16% пять лет назад), а в Северной Осетии — улучшились (с 59,19 до 67,88%). «Справедливая Россия — Патриоты России — За правду», участвовавшая в кампании после объединения трех партий, в Пензенской области получила 3,3% — на 2% менее, чем на прошлых выборах. Теперь она не попадет в заксобрание, так как для этого нужно преодолеть пятипроцентный барьер. В остальных субъектах показатели партий изменились незначительно.