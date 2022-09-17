Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана. Главное

Конфликт между странами разгорелся в ночь на 16 сентября. По данным на 17 сентября, атаки продолжаются с обеих сторон, под обстрелами — населенные пункты и погранзаставы

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 17 сентября провел переговоры с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Во время беседы стороны подчеркнули необходимость разрешить конфликт мирно.

Президент Киргизии Садыр Жапаров опубликовал обращение в связи с эскалацией. Он заявил, что Киргизия не отдаст ни одного метра своей земли и призвал народ набраться смелости.

Несмотря на попытки установить режим прекращения огня, обе стороны сообщают об обстрелах территорий, причем их география расширилась. Киргизия заявила, что под огонь попали населенные пункты в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области и позиции военных и пограничников в Ошской области. Таджикистан сообщил об ударах в населенных пунктах и пограничных пунктах Исфаринского и Гафуровского районов Согдийской области, а также в районе Лахш.

В Баткенской области Киргизии, которая находится в зоне конфликта, объявлен режим ЧС и продолжается эвакуация. МЧС республики сообщило, что в безопасные районы выехали 140 тыс. человек

По последним данным киргизской стороны, в результате обострения погибли 24 человек, 121 пострадал. Таджикистан официально не публиковал данные о жертвах, однако сообщалось, что есть погибшие среди военных и мирных жителях.

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились дать военным указание прекратить огонь и отвести силы от линии соприкосновения. Как сообщила пресс-служба киргизского лидера, данная договоренность была достигнута на встрече лидеров в рамках саммита ШОС в Самарканде. Власти Согдийской области Таджикистана подтвердили договоренность о прекращении огня на границе с Киргизией.

После встречи президентов киргизские военные прекратили огонь в зоне конфликта на границе с Таджикистаном, сообщила пограничная служба Киргизии. «С таджикской стороны интенсивность обстрелов резко снизилась, но на некоторых участках границы таджикские военные периодически обстреливают киргизские позиции», — говорится в сообщении службы.

Киргизия и Таджикистан создали комиссию для расследования произошедшего на границе вооруженного конфликта, сообщил журналистам глава киргизского Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев. В состав комиссии вошли глава Баткенской области и руководители силовых ведомств, она уже начала работу в местности Кызыл-Бель, сказал он.

Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района Киргизии, сообщила киргизская погранслужба. Киргизская сторона обвинила таджикских военных в том, что они открывают огонь из населенных пунктов приграничных сел, тем самым вызывая ответный огонь, а также используют своих мирных жителей в качестве «живого щита».

Таджикистан обстрелял из ракетных систем залпового огня аэропорт города Баткен и его окрестности, говорится в сообщении Пограничной службы Киргизии в Telegram. Повреждена гражданская инфраструктура города.

Информагентство Asia Plus сообщило об 11 раненых пограничниках и одном погибшем в Таджикистане.

В Таджикистане обвинили киргизских военных в том, что они дважды после объявления о прекращении огня открывали «интенсивный огонь из всех видов оружия в сторону населенных пунктов». Киргизский госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) сообщает об ожесточенных боях на границе. В пресс-центре Пограничных войск ГКНБ Таджикистана заявили, что Киргизия «пытается обвинить Таджикистан в продолжении конфликта через интернет-сети, что не имеет под собой реальных оснований».

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон кратко побеседовали перед началом саммита ШОС в Самарканде, сообщает «РИА Новости», не приводя подробностей разговора.

Пограничная служба Киргизии утром 16 сентября сообщила в телеграмм-канале, что Таджикистан возобновил обстрелы по всему периметру киргизско-таджикской границы, после того как стороны договорились о прекращении огня. Также Киргизия обвинила таджикскую сторону в использовании тяжелой бронетехники, ракетных систем залпового огня (РСЗУ) и авиации. Ведомство отметило, что происходят «ожесточенные столкновения», но киргизские военные отражают атаки.

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил, что таджикские военные используют мирных граждан в качестве «живого щита», а также заявила, что на стороне Таджикистана воюют граждане в одежде без опознавательных знаков или знаков о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.