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Польша предложила ЕС «план Маршалла» для Белоруссии на €1 млрд

Варшава предложит лидерам Евросоюза разработать «план Маршалла» для Белоруссии, который будет включать создание стабилизационного фонда на сумму не менее €1 млрд
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Европейский союз должен создать стабилизационный фонд для Белоруссии размером не менее €1 млрд, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Фонд действительно должен быть значительным. Это должно быть не менее 1 миллиарда евро», — сказал Моравецкий в Вильнюсе после встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, сообщает Reuters.

«Это должно позволить белорусской экономике в ее текущей ситуации стабилизироваться и оправдать ожидания инвесторов, чтобы у нее снова были перспективы для выпуска нового государственного долга», — добавил Моравецкий.

Ранее глава офиса премьер-министра Михал Дворчик сообщил, что Моравецкий от имени Вышеградской группы (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия) представит на следующей встрече европейских лидеров «план Маршалла» для Белоруссии.

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Павел Латушко

Дворчик пояснил, что план содержит «ряд в основном экономических предложений — но не только их, — которые были бы предложены Белоруссии после проведенных должным образом повторных выборов», сообщает The First News.

«Это предложение помощи Белоруссии и некая дорожная карта для Белоруссии, связанная с созданием стабилизационного фонда и использованием ряда других финансовых механизмов, о которых премьер-министр расскажет подробно», — пояснил Дворчик после встречи Моравецкого с представителями парламентских групп Польши 15 сентября, на которой обсуждалась ситуация в Белоруссии.

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Ранее бывший дипломат и министр культуры Белоруссии Павел Латушко заявил, что оппозиция намерена взять кредит на $3–4 млрд у Европейского союза при смене власти. По его словам, белорусская оппозиция ожидает от ЕС принятия плана действий по поддержке демократизации Белоруссии.

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«Здесь должен быть пакет мер, не вот эти $1,5 млрд, которые предложила восточная страна [Россия], а реальная финансовая помощь для стабилизации экономической ситуации в пределах [$] 3–4 млрд», —заявил он.

Латушко является членом президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, все члены которого уже или покинули страну, или арестованы. На свободе в Белоруссии осталась только лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

Заявление было сделано после визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, где он провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. По итогам встречи российский лидер заявил, что Москва предоставит Минску кредит в размере $1,5 млрд. Путин выразил надежду, что этот шаг благополучно отразится на финансовых рынках.

Автор
Владислав Гордеев
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