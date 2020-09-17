Польша предложила ЕС «план Маршалла» для Белоруссии на €1 млрд

Варшава предложит лидерам Евросоюза разработать «план Маршалла» для Белоруссии, который будет включать создание стабилизационного фонда на сумму не менее €1 млрд

Матеуш Моравецкий (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Европейский союз должен создать стабилизационный фонд для Белоруссии размером не менее €1 млрд, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Фонд действительно должен быть значительным. Это должно быть не менее 1 миллиарда евро», — сказал Моравецкий в Вильнюсе после встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, сообщает Reuters.

«Это должно позволить белорусской экономике в ее текущей ситуации стабилизироваться и оправдать ожидания инвесторов, чтобы у нее снова были перспективы для выпуска нового государственного долга», — добавил Моравецкий.

Ранее глава офиса премьер-министра Михал Дворчик сообщил, что Моравецкий от имени Вышеградской группы (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия) представит на следующей встрече европейских лидеров «план Маршалла» для Белоруссии.