Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»

Президент на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства

Владимир Путин и Геннадий Зюганов (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

«Сейчас выборы завершились. Я думаю, есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить — требуется ремонт выборной системы», — предложил на встрече с Путиным лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, изменения помогут укрепить страну и политическую систему.

«Хорошо. Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать [систему] более эффективной, работающей на благо народа», — ответил Путин.

Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства. «Мы их внесем, если вы поддержите», — заявил Зюганов. «Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались — развивали страну, а не сутяжничали», — сказал лидер КПРФ.

«Давайте поговорим», — поддержал президент.