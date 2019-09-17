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Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»
Президент на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства
Владимир Путин и Геннадий Зюганов (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

«Сейчас выборы завершились. Я думаю, есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить — требуется ремонт выборной системы», — предложил на встрече с Путиным лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, изменения помогут укрепить страну и политическую систему.

«Хорошо. Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать [систему] более эффективной, работающей на благо народа», — ответил Путин.

Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства. «Мы их внесем, если вы поддержите», — заявил Зюганов. «Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались — развивали страну, а не сутяжничали», — сказал лидер КПРФ.

«Давайте поговорим», — поддержал президент.

Политика
Турчак посоветовал единороссам «не почивать на лаврах» после выборов

8 сентября в России состоялся единый день голосования, в рамках которого прошли выборы разных уровней во всех 85 регионах страны. Одними из самых эмоциональных они получились в Москве, где избирали депутатов Мосгордумы. С июля еженедельно в Москве проводились акции протеста с требованием допустить к выборам независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации из-за обнаруженного брака в собранных подписях.

В августе глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова говорила, что после завершения Единого дня голосования процесс сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов можно упростить. «Мы тоже считаем, что есть проблемы, есть возможности для упрощения процесса сбора подписей», — говорила Памфилова. Она добавила, что изменения позволят сделать процесс более определенным и избежать возможностей «по надуманным поводам отторгать кандидатов».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин, Геннадий Зюганов, выборы
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