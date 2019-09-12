Турчак посоветовал единороссам «не почивать на лаврах» после выборов

Победившим на выборах кандидатам от «Единой России» не стоит почивать на лаврах, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает «РИА Новости».

«Коллеги, мы с вами не должны почивать на лаврах. И те результаты, которые мы с вами получили, это на самом деле не самоцель», — сказал он. Турчак пояснил, что это возможность реализовать планы, которые накопились в ходе предвыборной кампании.

По его словам, прошедшая избирательная кампания в очередной раз доказала, что все уровни партийной структуры должны работать синхронно. Турчак добавил, что ЕР сделает выводы и будет учитывать их в ходе кампании в 2020 году и на выборах в Госдуму в 2021 году. «По количеству замещающихся мандатов будет напряженная кампания, не менее напряженная, чем в текущем году», — указал он. Как ожидается, самой напряженной в следующем году будет кампания в ЦФО, отметил Турчак.

После выборов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков говорил, что «Единой России» следует провести ребрендинг перед следующими выборами. «Нужно будет более активно выступать, им нужно формировать новую смысловую линейку, новый потрет партии, может быть, добавление новых лиц», — считает он (цитата по «РИА Новости»).

«Очень многие застарелые проблемы не решаются или из-за нежелания решать, или из-за отсутствия навыков, компетенций, — отмечала глава НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева. — Приходящие сейчас новые лица с новой стилистикой, новыми методами коммуникации, с новым свежим взглядом — более адекватны».