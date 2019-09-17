Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию

Глава таможенного комитета рассказал, что сперва оружие небольшими частями транзитом через Белоруссию поставлялось в Литву, а уже оттуда более крупными партиями попадало в Россию

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия из Украины в Россию транзитом через территорию республики. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Он рассказал, что части оружия шли из Украины транзитом через Белоруссию сначала в Литву, а затем уже более крупными партиями переправлялись в Россию. По его словам, на территории России после завершения этой спецоперации было обнаружено большое количество оружия. «Это автоматы, пистолеты, стрелковое оружие в виде винтовок, это около 9 тыс. боеприпасов», — уточнил Сенько.

Кроме того, как отметил глава таможенного комитета, зафиксирован рост провоза через границу наркотических и психотропных препаратов. «Было возбуждено 129 уголовных дел по фактам попыток перемещения наркотиков», — сказал он, добавив, что за этот год злоумышленники пытались провезти в четыре раза больше наркотиков, чем за аналогичный период в 2018-м (изъяли 626 кг против 155 кг). Сенько отметил, что большинство изъятых наркотиков предназначались для российских получателей и везли их курьеры из России.

В начале сентября белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда. «Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу, наглухо. Там, где оружие в руках у людей, и особенно у людей, националистически настроенных, жди терроризма», — сказал глава государства.