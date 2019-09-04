Погранслужба Украины отреагировала на слова Лукашенко о потоке оружия

Число попыток незаконного перемещения оружия через белорусско-украинскую границу уменьшилось. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, с начала текущего года на границе с Белоруссией было обнаружено почти 40 единиц оружия. Это более чем на 40% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом 20 единиц пытались ввезти в Украину.

Отмечается, что среди обнаруженного оружия нашли только одно огнестрельное, остальные — охотничье, газовое, пневматическое, холодное и электрошоковое оружие. В настоящее время все пункты пропуска с Белоруссией работают в штатном режиме.

Ранее, 3 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной «из-за хлынувшего потока оружия». «Там, где оружие в руках у людей, и особенно у людей, националистически настроенных, жди терроризма», — сказал он.