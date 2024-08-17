WSJ узнала о нежелании США делиться с ВСУ разведданными о целях в России

США не делятся с Украиной разведданными о целях в России с целью избежать обвинений в организации атаки на Курскую область, пишет WSJ. В Белом доме отрицали причастность к операции, в Киеве говорили о «непубличных переговорах»

Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Вашингтон не делится с Киевом разведданными по целям на территории России, так как не хочет, чтобы его сочли участником операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

WSJ со ссылкой на оценки западных экспертов пишет, что Украина задействовала для атаки на Курскую область до 6 тыс. солдат, еще 4 тыс. — для выполнения вспомогательных задач в Сумской области. Подготовка к нападению велась с начала лета, когда они наносили удары беспилотниками по различным объектам, отмечает издание. Возглавляли атаку 80 и 82 десантно-штурмовые бригады ВСУ, оснащенные американскими бронемашинами Stryker и немецкими Marder.

Еще один источник WSJ рассказал, что значительную часть военнослужащих задействовали из резервных сил, которые Украина формировала при поддержке Запада для операций в текущем и будущем году.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов говорил, что под контролем Украины оказались 28 населенных пунктов, эвакуации подлежат 180 тыс. жителей, из которых к тому моменту уехали 121 тыс.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании военной комендатуры в Курской области «для соблюдения правопорядка». 16 августа в Глушковском районе был уничтожен мост через реку Сейм. Местные власти заявили об усложнении эвакуации, но отметили, что есть иные варианты вывоза мирных жителей.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что Вашингтон «не принимал участия в планировании или подготовке этой операции». При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами, но «не на публичном уровне».

Президент России Владимир Путин говорил, что одной из целей ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза.