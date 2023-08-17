Белоруссия и Китай проведут совместные военные маневры

Белорусские и китайские военные в следующем году проведут совместные военные маневры. Лукашенко, говоря о сотрудничестве с Пекином, заявил, что видение мироустройства у двух стран полностью совпадает

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Белоруссия и Китай запланировали на 2024 год проведение совместных военных маневров, сообщает телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Александра Лукашенко.

Анонс совместных учений появился на фоне визита в Минск министра обороны Китая генерал-полковника Ли Шанфу. Лукашенко на встрече с ним подчеркнул, что военное сотрудничество Минска и Пекина не направлено против третьих стран.

«Все наше сотрудничество, а оно очень значимое (мы его не скрывали ни от кого), ни в коем случае не будет направлено против третьих стран. Нам это не нужно. Нам нужно обезопасить свои государства и свои народы», — цитирует его слова БелТА.

По словам Лукашенко, «мир сегодня абсолютно нестабилен», и происходят «мощные турбулентные события». «И нам приходится быть сильными. Потому что так сложилось, что силу всегда уважают», — сказал белорусский лидер.

Он поблагодарил Пекин за поддержку в сфере военно-технического и военного сотрудничества. «Мы в этом плане прежде всего опираемся на наших друзей. И прежде всего Российскую Федерацию и Китай», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что видение мироустройства у Минска и Пекина полностью совпадает. «Основные идеи нынешнего и грядущего — перспективного мироустройства Китайской Народной Республики и Беларуси — совпадают абсолютно. Мы это с вами демонстрируем на протяжении последних трех десятков лет», — сказал он.

Ли Шанфу занимает пост министра обороны Китая с марта 2023 года. Визит в Минск стал для него первым в этой должности. Встреча Ли Шанфу с Лукашенко состоялась в рамках поездки министра обороны КНР в Белоруссию и Россию с 14 по 19 августа.

Ли Шанфу весной уже посещал Россию. Тогда встречался с министром обороны Сергеем Шойгу. Кроме того, в начале июля министр обороны КНР провел переговоры с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым.