Bloomberg сообщил об обеспокоенности США усилением влияния России в Ливии

США направили в Ливию «множество высокопоставленных чиновников», сообщил Bloomberg. Это произошло после того, как Россия назначила нового посла в Ливии и сообщила о подготовке возобновления работы дипмиссии в Триполи

Триполи, Ливия (Фото: Matthias Tödt / ZB / Global Look Press)

США обеспокоены усилением влияния России в Ливии: пока Вашингтон решает, открывать ли вновь посольство в стране, Москва решила возобновить дипломатическое присутствие в Триполи, сообщил Bloomberg.

В декабре президент Владимир Путин назначил послом в Ливии Айдара Аганина (с 2019 года он был замглавы департамента внешнеполитического планирования МИДа). В феврале дипломат уточнил, что российское посольство будет базироваться непосредственно в Триполи, но не сообщил, когда именно оно приступит к полноценной работе (с 2020 года посольство России было временно размещено в Тунисе).

В Триполи располагается признанное ООН правительство национального единства. Это «явный признак» того, что российские власти «надеются выйти за рамки своей традиционной поддержки военачальника Халифы Хафтара на востоке», пишет Bloomberg.

По информации агентства, такое положение дел обеспокоило США и в результате они направили в Ливию «множество высокопоставленных чиновников», в том числе главу ЦРУ Уильяма Бернса. Он посетил Ливию в январе и провел переговоры с обоими правительствами, а также встретился с официальными лицами в Египте, который также поддерживал Хафтара.

По словам спецпосланника США в Ливии Ричарда Норланда, в стране были предприняты «попытки использовать внутренние разногласия и сорвать усилия ООН по проведению выборов». «Наш посыл заключается в том, что вы получите легитимность только через выборы», — заявил он.

Кроме того, Вашингтон намерен «вытеснить» из Ливии, где находится 40% запасов нефти в Африке, наемников ЧВК «Вагнер», пишет Bloomberg. Между тем США оказались «в невыгодном положении», поскольку в Ливии у них нет ни войск, ни дипломатического присутствия, пишет Bloomberg. Посольство США в Ливии было закрыто в 2014 году на фоне ухудшения ситуации в стране. В сентябре 2012 года американское консульство США в Бенгази подверглось нападению исламистов. В результате погибли четверо американцев, в том числе посол Кристофер Стивенс.

И хотя американские чиновники говорят, что работают над восстановлением посольства в Ливии, это решение может иметь последствия для президента США Джо Байдена, отмечает Bloomberg. Во время свержения Муаммара Каддафи в 2011 году он занимал должность вице-президента США. НАТО тогда поддерживало восстание, которое в итоге привело к двоевластию и политическому кризису в Ливии.

После свержения и убийства Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. Она была разделена между соперничающими администрациями. В столице страны Триполи расположилось признанное ООН Правительство национального согласия, в то время как богатые нефтью восточные и южные районы страны остались под контролем сил генерала Хафтара (Ливийская национальная армия).

Конец расколу в стране должны были положить переговоры, которые начались с середины 2020 года под эгидой ООН. При содействии международной организации был создан Ливийский форум политического диалога, который определил график выборов и избрал новые органы власти. Было сформировано временное правительство — Правительство национального единства, которое заменило конкурирующие Правительство национального согласия и поддерживаемый Хафтаром кабинет в Тобруке (на востоке Ливии). Премьер-министром был избран Абдул Хамид Дбейба. Однако запланированные на декабрь 2021 года выборы не состоялись, поскольку не удалось согласовать закон, формирующий правовую основу для общенационального голосования.

В феврале 2022 года Палата представителей в Тобруке избрала нового премьер-министра, заявив, что срок полномочий действующего правительства национального единства истек в декабре. На заседании не присутствовали большинство депутатов от запада Ливии. Премьером был объявлен бывший министр внутренних дел Фатхи Башага.

Дбейба с решением Палаты представителей не согласился. Он заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов.