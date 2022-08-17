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Пароходство на Украине переименует суда, названные в честь героев СССР

Глава пароходства предупредил, что больше в названиях судов не будет «никаких комсомолок, красных партизан» и других названий, связанных с СССР и Россией. Он назвал процесс перерегистрации затратным и непростым
Фото: Vadim Ghirda / AP
Фото: Vadim Ghirda / AP

Компания Украинское Дунайское пароходство (УДП) переименует суда, названные в честь городов и героев Советского Союза, это решение поддержало Министерство инфраструктуры. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора компании Дмитрий Москаленко в Facebook (компания Meta, владелец соцсети, признана экстремистской и запрещена в России).

Врио главы УДП пояснил, что прежде теплоходы и буксиры, как правило, назывались по-русски в честь городов СССР, по имени политических деятелей и героев страны. После ввода российских войск на Украину он поднял вопрос о переименовании флота. По его словам, более 100 кораблей в компании имеют собственные имена, они получат новые «украинские названия».

«Больше никаких упоминаний о городах <...> РФ, никаких комсомолок, красных партизан и т.д.», — подчеркнул Москаленко.

Переименование судов из-за процедуры перерегистрации является достаточно непростым и затратным, отметил он, указав, что, тем не менее, «начинают этот процесс». Москаленко призвал предлагать новые названия для судов УДП.

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На сайте компании указано, что УДП является одной из крупнейших судоходных компаний на Украине и в Придунайском районе в целом. Владельцем компании является Министерство инфраструктуры Украины. Среди речного флота на сайте компании упоминаются суда «Капитан Антипов», «Капитан Ширков», «Брест», «Сергей Авдеенков», «Рига/Иваново».

На Украине активизировались инициативы по переименованию «российских» названий топонимов и других объектов, демонтажу памятников, после ввода российских войск в конце февраля. Этот процесс поддерживают власти страны, украинское Минкультуры инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который займется координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

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Киевский мэр Виталий Кличко анонсировал переименование улиц, проспектов и станций, названия которых связаны с Россией, об аналогичном процессе говорили власти Ужгорода, совет города подготовил перечень рекомендованных к переименованию улиц. В нем 58 улиц, которые, в частности, названы в честь писателей Антона Чехова, Федора Достоевского, композиторов Петра Чайковского и Михаила Глинки, ученых Климента Тимирязева и Константина Циолковского. Также предлагается переименовать улицу Юрия Гагарина и площадь Александра Пушкина.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина переименование пароходство СССР декоммунизация
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