Пароходство на Украине переименует суда, названные в честь героев СССР

Глава пароходства предупредил, что больше в названиях судов не будет «никаких комсомолок, красных партизан» и других названий, связанных с СССР и Россией. Он назвал процесс перерегистрации затратным и непростым

Фото: Vadim Ghirda / AP

Компания Украинское Дунайское пароходство (УДП) переименует суда, названные в честь городов и героев Советского Союза, это решение поддержало Министерство инфраструктуры. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора компании Дмитрий Москаленко в Facebook (компания Meta, владелец соцсети, признана экстремистской и запрещена в России).

Врио главы УДП пояснил, что прежде теплоходы и буксиры, как правило, назывались по-русски в честь городов СССР, по имени политических деятелей и героев страны. После ввода российских войск на Украину он поднял вопрос о переименовании флота. По его словам, более 100 кораблей в компании имеют собственные имена, они получат новые «украинские названия».

«Больше никаких упоминаний о городах <...> РФ, никаких комсомолок, красных партизан и т.д.», — подчеркнул Москаленко.

Переименование судов из-за процедуры перерегистрации является достаточно непростым и затратным, отметил он, указав, что, тем не менее, «начинают этот процесс». Москаленко призвал предлагать новые названия для судов УДП.

На сайте компании указано, что УДП является одной из крупнейших судоходных компаний на Украине и в Придунайском районе в целом. Владельцем компании является Министерство инфраструктуры Украины. Среди речного флота на сайте компании упоминаются суда «Капитан Антипов», «Капитан Ширков», «Брест», «Сергей Авдеенков», «Рига/Иваново».

На Украине активизировались инициативы по переименованию «российских» названий топонимов и других объектов, демонтажу памятников, после ввода российских войск в конце февраля. Этот процесс поддерживают власти страны, украинское Минкультуры инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который займется координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

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Киевский мэр Виталий Кличко анонсировал переименование улиц, проспектов и станций, названия которых связаны с Россией, об аналогичном процессе говорили власти Ужгорода, совет города подготовил перечень рекомендованных к переименованию улиц. В нем 58 улиц, которые, в частности, названы в честь писателей Антона Чехова, Федора Достоевского, композиторов Петра Чайковского и Михаила Глинки, ученых Климента Тимирязева и Константина Циолковского. Также предлагается переименовать улицу Юрия Гагарина и площадь Александра Пушкина.