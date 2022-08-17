Кабмин предложил обязать чиновников докладывать о «склонении к коррупции»

Мировые судьи, главы правительств, вице-губернаторы, омбудсмены и другие замещающие госдолжности в регионах страны будут обязаны сообщать о случаях «склонения к коррупции», предлагает правительство. На это им дадут пять дней

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Лица, замещающие госдолжности в регионах России будут обязаны сообщать в прокуратуру или иные ведомства о попытках склонения к совершению коррупционных правонарушений, не позднее чем спустя пять дней после получения предложения. Такая инициатива содержится во внесенном в Госдуму законопроекте правительства.

«Законопроектом предусматривается, что за невыполнение указанной обязанности лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами», — сказано в документе.

В настоящее время обязанность уведомлять соответствующую комиссию законодательного органа субъекта России и органы прокуратуры обо всех попытках склонения к коррупции возложена на депутатов законодательного органа субъекта страны, указывается в пояснительной записке. Поправки предложено внести в статью 12-1 ФЗ «О противодействии коррупции».

Аналогичное предложение содержалось в законопроекте, который был размещен Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов в марте.

К замещающим государственные должности субъектов страны лицам относят вице-губернаторов, глав правительств регионов и членов правительства, председателей заксобраний и депутатов, председателей и членов региональных избиркомов, мировых судей, омбудсменов и других.

Под «склонением к коррупции», как правило, считается «поступление обещаний», связанных с потенциальной возможностью совершить преступление, пояснил «Ведомостям» бывший прокурор, депутат Госдумы Юрий Синельщиков. По его мнению, если даже если госслужащий отказался отказался от взятки, он вряд ли пожелает сообщать о склонении к коррупции. Связано это с нежеланием проходить свидетелем или потерпевшим по возбужденному уголовному делу, считает Синельщиков. Депутат при этом считает инициативу правительства полезной, поскольку дает дополнительный инструмент для борьбы со взятками.

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