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Путин призвал Авдеева не считать, что «пьют мужики и дальше будут пить»

Путин предложил вместо повышения цен на алкоголь пропагандировать здоровый образ жизни
В борьбе с алкоголизмом неэффективно резко поднимать цены или вводить запреты, для этого необходимо системно работать в области пропаганды здорового образа жизни, считает Владимир Путин
Владимир Путин во время видеоконференции с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым
Владимир Путин во время видеоконференции с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Во Владимирской области число жителей с диагнозом «алкоголизм» превышает средние по России значения, в области нужно развернуть пропаганду здорового образа жизни. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором области Александром Авдеевым, следует из стенограммы на сайте Кремля.

«На что я обратил внимание: показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тыс. граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много», — сказал Путин.

По его словам, запретительные меры, такие как излишнее регулирование цен и акцизов на алкоголь, работают плохо, а вот «все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни» в регионе необходимо.

«Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься», — сказал президент.

Однако только пропаганды недостаточно, нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом и культурного досуга — заниматься «физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова», сказал Путин.

По его словам, нужно также создавать все условия, чтобы люди могли посещать объекты культуры, которыми знаменита область, а также заниматься развитием регионального здравоохранения.

Авдеев согласился с президентом и обещал работать в соответствии с полученными рекомендациями.

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Путин призвал главу Кировской области не молчать об алкоголизации
Политика
Владимир Путин на встрече с Александром Соколовым (в режиме видеоконференции)


В начале августа на встрече с главой Кировской области Александром Соколовым Путин также поднимал вопрос об алкоголизме в регионе.

По его словам, есть вопросы, на которые главе области Александру Соколову нужно «обратить особое внимание», в их числе президент назвал высокий уровень алкоголизации населения.

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В 2019 году РБК провел исследование, проанализировав связанную с алкоголем смертность в России. Владимирская область оказалась в числе регионов, где этот показатель наиболее высок — число связанных с алкоголем смертей в регионе превышает шесть случаев на 10 тыс. человек. Жители области покупают от 10–15 л алкоголя в год на человека старше 18 лет.

В Кировской области показатель смертности ниже (два—четыре человека на 10 тыс. человек). А покупают алкоголя в регионе больше — 15–20 л в год на человека старше 18 лет.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимир Путин здоровый образ жизни
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