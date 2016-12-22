Трамп назвал выполненной задачу по возвращению величия Америке

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал Америку великой и тем самым выполнил предвыборное обещание

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

В своем Twitter глава Белого дома устроил полемику с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо относительно величия США. «Я уже вернул Америке величие. Достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, положение в армии. А дальше все будет только лучше», — похвастался Трамп.

«Сделать Америку снова великой» было основным лозунгом предвыборной кампании Трампа. Так в его штабе хотели дать народу понять, что кандидат намерен исправить ошибки, допущенные его предшественниками на посту президента.

Куомо, который представляет Демократическую партию, с утверждениями Трампа не согласился. В ходе выступления в среду он заявил, что не надо возвращать США величие, потому что в прошлом они не были такими уж великими.

За это губернатора подвергли критике его оппоненты, посчитавшие, что после таких слов Куомо следует извиниться перед американцами. Однако Куомо от своего высказывания отказываться не стал, но объяснил, что настоящее величие Америки наступит, когда у всех граждан будут равные права. «То, что называют былым величием, не наш выбор. Мы не хотим возвращаться к дискриминации, сегрегации, сексизму, изоляционизму, расизму и ку-клукс-клану», — написал политик в своем Twitter.