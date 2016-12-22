ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,10 66,64 EUR Нал. 77,92 75,99 USD Бирж. 67,18 +0,34 EUR Бирж. 76,77 +0,79 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6474,00 +74,10 IMOEX 2255,12 -0,26% RTSI 1052,74 -1,29% Brent 71,71 +0,87% DJIA 25676,70 +0,46% Nasdaq 7809,59 +0,04%
Трамп назвал выполненной задачу по возвращению величия Америке
Лента новостей
В разбившемся в Эквадоре автобусе нашли более 600 кг наркотиков 21:00, Общество Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 20:58, Партнерский материал Месси не получил вызов в сборную Аргентины на ближайшие матчи 20:51, Спорт Как Минфин предлагает компаниям из «списка Белоусова» поделиться доходами 20:49, Бизнес В коалиции США рассказали о подготовке к финальной стадии борьбы с ИГ 20:42, Политика Частный вертолет совершил жесткую посадку в Рязанской области 20:14, Общество Минстрой назвал стоимость завершения проектов Urban Group 20:14, Бизнес Глава МИД Австрии во время своей свадьбы проведет переговоры с Путиным 20:10, Политика США перенаправят выделенные для Сирии $230 млн на другие цели 19:57, Политика Суд в Лондоне повторно арестовал акции банка «Возрождение» 19:49, Финансы Минэкономразвития объяснило замедление оборота розничной торговли в июле 19:42, Экономика Трамп назвал выполненной задачу по возвращению величия Америке 19:42, Политика Оптовые цены на бензин выросли за неделю на 7% впервые с конца мая 19:36, Бизнес СМИ узнали о готовности «Реала» заплатить за Неймара €300 млн 19:24, Спорт Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донбассе 19:18, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 19:17, РБК и Сбербанк Москалькова поддержала смягчение наказания за лайки и репосты‍ 19:03, Общество Стрелявшего из травматического пистолета экс-ведущего РЕН ТВ арестовали 18:57, Общество Три российских кризиса: как падал рынок жилья в 1998, 2008 и 2014 годах 18:52, Недвижимость Адвокат рассказала о задержании Ильдара Дадина в брянском суде 18:50, Общество Под Калининградом выявили сокрытие вспышки африканской чумы свиней 18:44, Общество Дефолт, шахтеры, MTV: как Россия жила в 1998 году 18:34, Фотогалерея  Путин назначил нового постпреда при СНГ 18:20, Политика Власти связали отказ развивать «значимые месторождения» газа с санкциями 18:18, Экономика Киев объявил о запуске способной поражать стратегические мосты ракеты 18:17, Политика Виталик Бутерин: я хочу зайти в магазин и расплатиться Bitcoin Cash 18:16, Крипто Эксперты назвали угрозой для НАТО закупку Турцией российских С-400 18:14, Политика Саакашвили назвал условия возвращения на Украину 18:08, Политика
Трамп назвал выполненной задачу по возвращению величия Америке
Политика, 19:42
0
Трамп назвал выполненной задачу по возвращению величия Америке
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал Америку великой и тем самым выполнил предвыборное обещание
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

В своем Twitter глава Белого дома устроил полемику с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо относительно величия США. «Я уже вернул Америке величие. Достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, положение в армии. А дальше все будет только лучше», — похвастался Трамп.

«Сделать Америку снова великой» было основным лозунгом предвыборной кампании Трампа. Так в его штабе хотели дать народу понять, что кандидат намерен исправить ошибки, допущенные его предшественниками на посту президента.

Письмо против Трампа подписали шесть экс-директоров ЦРУ
Политика

Куомо, который представляет Демократическую партию, с утверждениями Трампа не согласился. В ходе выступления в среду он заявил, что не надо возвращать США величие, потому что в прошлом они не были такими уж великими.

За это губернатора подвергли критике его оппоненты, посчитавшие, что после таких слов Куомо следует извиниться перед американцами. Однако Куомо от своего высказывания отказываться не стал, но объяснил, что настоящее величие Америки наступит, когда у всех граждан будут равные права. «То, что называют былым величием, не наш выбор. Мы не хотим возвращаться к дискриминации, сегрегации, сексизму, изоляционизму, расизму и ку-клукс-клану», — написал политик в своем Twitter.

Трамп ответил выступившим против него сотням американских СМИ
Политика

Куомо не раз критиковал Трампа. Например, 13 августа он опубликовал серию фотографий, которые, по его мнению, показывают, кто именно делал страну великой. На них запечатлены приезжающие в Нью-Йорк мигранты, борцы за права женщин и представителей сексуальных меньшинств. Действия же нынешней администрации губернатор называл отвратительными.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп , Эндрю Куомо
Главное
Оптовые цены на бензин выросли за неделю на 7% впервые с конца мая Бизнес
Материалы по теме
Трамп пообещал купить истребители на сэкономленные на параде деньги Политика
Письмо против Трампа подписали шесть экс-директоров ЦРУ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter