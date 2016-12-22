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Украина пообещала представить факты о российских системах РЭБ в Донбассе
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Украина пообещала представить факты о российских системах РЭБ в Донбассе
Украинский кризис, 01:16
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Украина пообещала представить факты о российских системах РЭБ в Донбассе
Партнеры Киева на всех уровнях получат доказательства присутствия в Донбассе новейших российских комплексов радиоэлектронной борьбы, заявили в МИД Украины. Ранее Госдеп заявил, что ОБСЕ зафиксировала 4 таких объекта в Донбассе
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Украина представит партнерам на всех уровнях факты наличия в Донбассе четырех новейших российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые зафиксировала ОБСЕ. Об этом в своем Twitter сообщило Министерство иностранных дел Украины.

«Украина представит подтвержденные СММ ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что СММ ОБСЕ зафиксировала в Донбассе четыре новейшие и сложные системы РЭБ, находящиеся на вооружении российской армии. Они, считают в МИД Украины, «являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации». Заканчивался пост заявлением о том, что «санкции против государства-агрессора должны быть усилены».

Ранее 15 августа пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт сообщила, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали четыре новые российские радиоэлектронные боевые системы на востоке Украины. По ее словам, это является еще одним доказательством того, что российские военные «дирижируют» конфликтов в Донбассе.

Москва неоднократно отрицала наличие на востоке Украины регулярных подразделений российских Вооруженных сил.

Ранее в мае советник первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев рассказал, что через три года Россия создаст новые комплексы РЭБ. Это будет сделано после анализа информации о применении американских крылатых ракет «Томагавк» в Сирии. «Конечно, на основе этого опыта [удара по Сирии] сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учетом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны», — сказал глава концерна.

Он уточнил тогда, что российская техника в результате будет перекрывать все частотные диапазоны, которые были обнаружены в американских ракетах. Он уточнил, что полный цикл работ по системам РЭБ занимает около двух-трех лет. «Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за «Томагавками». Имея же эту ракету в руках, мы четко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации», — пояснил Михеев.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: РЭБ , Донбасс , вооруженный конфликт
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