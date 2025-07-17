Появилось видео, как дроны уничтожили в ДНР тепловозы с грузами ВСУ

Российские военные уничтожили в ДНР тепловозы с грузами ВСУ. Видео

Video

Расчеты FPV-дронов российской армии нанесли удары по железнодорожному транспорту ВСУ для нужд ВСУ в районе села Белозерское в Донецкой народной республике (ДНР). Видео опубликовало ИЦПБТ «Рубикон», которое было создано в Минобороны. Аналогичное видео опубликовал телеканал Минобороны «Звезда», указав, что это кадры Минобороны.

Ведомство поделилось кадрами поражения украинских тепловозов. Они использовались бойцами ВСУ для перевозки грузов военного назначения. На опубликованных кадрах — момент уничтожения составов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Дегтярное в Харьковской области Украины, заняли населенные пункты Попов Яр в ДНР и Каменское в Запорожской области.