Российские военные уничтожили в ДНР тепловозы с грузами ВСУ. Видео
Расчеты FPV-дронов российской армии нанесли удары по железнодорожному транспорту ВСУ для нужд ВСУ в районе села Белозерское в Донецкой народной республике (ДНР). Видео опубликовало ИЦПБТ «Рубикон», которое было создано в Минобороны. Аналогичное видео опубликовал телеканал Минобороны «Звезда», указав, что это кадры Минобороны.
Ведомство поделилось кадрами поражения украинских тепловозов. Они использовались бойцами ВСУ для перевозки грузов военного назначения. На опубликованных кадрах — момент уничтожения составов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Дегтярное в Харьковской области Украины, заняли населенные пункты Попов Яр в ДНР и Каменское в Запорожской области.
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