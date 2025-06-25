Сийярто заявил об отсутствии в коммюнике слов о пути Украины в НАТО

В итоговом документе саммита НАТО нет слов о «необратимом пути» Украины в альянс, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает Origo.

«В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в прошлогодней вашингтонской декларации: «Украина находится на необратимом пути в НАТО». Это, я думаю, говорит само за себя», — сказал он.

По его словам, членство Украины в НАТО было бы равносильно Третьей мировой войне.

О том, что пункт о североатлантической перспективе Украины не войдет в итоговое коммюнике саммита, ранее сообщил Bloomberg.

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. На повестке саммита новый крупный план по вложениям в оборону альянса. По данным Politico, проблемы Украины в Гааге будут обсуждать не слишком активно. Издание также сообщило, что была отменена встреча Совета НАТО — Украина, а украинского лидера Владимира Зеленского пригласили только на ужин в честь открытия саммита.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, в итоговом заявлении будут «важные формулировки об Украине, включая привязку к ней оборонных расходов до 2035 года и необходимость Украины продолжать борьбу».