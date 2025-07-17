Литва вернула в Россию пытавшегося сбежать от армии россиянина

В Россию вернули мужчину, который собирался через реку сбежать в Литву. Предположительно — «от армии или других обстоятельств», заявили в МВД страны

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Литва вернула в Россию мужчину, который хотел сбежать «от армии или других обстоятельств», сообщил в интервью Литовскому национальному радио и телевидению (LRT) министр внутренних дел страны Владислав Кондратович.

По его словам, этот мужчина попытался пересечь российско-литовскую границу по реке. На вопрос интервьюера о том, как власти поступают в аналогичных случаях, Кондратович ответил, что таких беженцев Вильнюс возвращает на родину — «как и в любой другой стране».

Однако глава литовского МВД в том же интервью привел пример другого беженца, который «рассказал конкретные факты» о преследовании в Белоруссии и попросил гуманитарной помощи. «Он сейчас в центре для беженцев, и с ним работают по процедуре», — сказал министр.

Чиновник добавил, что были и другие попытки россиян нелегально попасть в Литву. Это «единичные» случаи, всех беженцев передали российским властям.

Еще в 2022 году президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна собирается сохранить отказ во въезде военнообязанным россиянам, которые пытаются покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. МВД тогда же заявило, что исключительно на основании нежелания человека участвовать в военных действиях на Украине, убежище в Литве получить нельзя.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в 2024 году заявила, что страна может отказать также украинским мужчинам, уклоняющимся от военной службы, в предоставлении вида на жительство. Варшава и Вильнюс не исключали помощь Киеву в поиске подлежащих мобилизации украинцев на своей территории.