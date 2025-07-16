Суд санкционировал обыски у адвоката Pussy Riot и матери экс-мундепа

Обыски связаны с делом о финансировании терроризма

Перовский районный суд Москвы санкционировал обыски у адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и матери бывшего московского муниципального депутата Марии Соленовой. Об этом в разговоре с РБК сообщили сами Захватов и Соленова. Обыски связаны с делом о финансировании терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК).

Однако в карточках суда фамилии родителей Захватов И.Ю. и Чухачева Л.М. стоят в графе «обвиняемый».

В разговоре с РБК Соленова предположила, что обыски у матери санкционированы судом по ее уголовному делу. Однако отметила, что в картотеке она указана в качестве «обвиняемой». «Надеюсь, что это потому, что там нет поля свидетель», — сказала бывшая мундеп.

Такую же мысль в беседе с РБК высказал Дмитрий Захватов. «По всей видимости, Перовский суд выдал постановление о разрешении обыска в жилище, в котором я прописан», — добавил он.

На прошлой неделе стало известно, что МВД объявило в розыск Дмитрия Захватова. «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщили, что дело против него и Соленовой возбуждено за помощь в сборе средств на покупку беспилотников для ВСУ и витаминов для бойцов украинского батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

Как следует из базы Адвокатской палаты Москвы, статус адвоката у Захватова приостановлен. Росфинмониторинг внес Захватова и Соленову в список террористов и экстремистов.