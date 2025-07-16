В Думу внесли закон о лишении гражданства за отказ от воинского учета

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Государственную думу внесли законопроект о механизме приобретенного российского гражданства за уклонение от воинского учета. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект был разработан группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Он вносит поправки сразу в два действующих федеральных закона — «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации».

В частности, предлагается забирать выданный паспорт у тех, кто уклонился от воинского учета «без уважительной причины». В течение пяти дней военкомат будет обязан уведомить об уклонистах МВД, где примут решение о лишении гражданства. У человека будет 30 дней на добровольную явку в военкомат с момента направления уведомления в МВД — в этом случае гражданства лишать не станут.

Авторы инициативы объясняют ее необходимостью реализации положений другого закона, который был принят в августе 2024 года и сделал основанием для лишения приобретенного гражданства неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Однако механизм исполнения нового закон прописан не был.

«[Поправки] позволят повысить эффективность совместной деятельности соответствующих органов внутренних дел и органов, занимающихся воинским учетом», — говорится в пояснительной записке.