В Думу внесли закон о лишении гражданства за отказ от воинского учета
В Государственную думу внесли законопроект о механизме приобретенного российского гражданства за уклонение от воинского учета. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект был разработан группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Он вносит поправки сразу в два действующих федеральных закона — «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации».
В частности, предлагается забирать выданный паспорт у тех, кто уклонился от воинского учета «без уважительной причины». В течение пяти дней военкомат будет обязан уведомить об уклонистах МВД, где примут решение о лишении гражданства. У человека будет 30 дней на добровольную явку в военкомат с момента направления уведомления в МВД — в этом случае гражданства лишать не станут.
Авторы инициативы объясняют ее необходимостью реализации положений другого закона, который был принят в августе 2024 года и сделал основанием для лишения приобретенного гражданства неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Однако механизм исполнения нового закон прописан не был.
«[Поправки] позволят повысить эффективность совместной деятельности соответствующих органов внутренних дел и органов, занимающихся воинским учетом», — говорится в пояснительной записке.
Читайте РБК в Telegram.
Патриарх Кирилл оценил законопроект о женах участников военной операции
В Магаданской области два автомобильных моста смыло паводками. Видео
Защита писателя Бориса Акунина обжаловала заочный приговор
Глава СПЧ выступили против поправок к закону о рубках на Байкале
Как выглядит район, где нашли обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Видео
Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за вторичных санкций США
Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину
Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета
Трамп рассказал о позиции Мелании по российско-украинскому конфликту
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов