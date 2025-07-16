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Новые законы в России ,  
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В Думу внесли закон о лишении гражданства за отказ от воинского учета

Дума рассмотрит лишение приобретенного гражданства за отказ от воинского учета
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Государственную думу внесли законопроект о механизме приобретенного российского гражданства за уклонение от воинского учета. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект был разработан группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Он вносит поправки сразу в два действующих федеральных закона — «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации».

В частности, предлагается забирать выданный паспорт у тех, кто уклонился от воинского учета «без уважительной причины». В течение пяти дней военкомат будет обязан уведомить об уклонистах МВД, где примут решение о лишении гражданства. У человека будет 30 дней на добровольную явку в военкомат с момента направления уведомления в МВД — в этом случае гражданства лишать не станут.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Авторы инициативы объясняют ее необходимостью реализации положений другого закона, который был принят в августе 2024 года и сделал основанием для лишения приобретенного гражданства неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Однако механизм исполнения нового закон прописан не был.

«[Поправки] позволят повысить эффективность совместной деятельности соответствующих органов внутренних дел и органов, занимающихся воинским учетом», — говорится в пояснительной записке.

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Денис Малышев
Госдума воинский учет законопроект уклонисты МВД Андрей Картаполов
Андрей Картаполов фото
Андрей Картаполов
глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
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