Президент Эстонии снова отказался подписать закон о разрыве церкви с РПЦ
Президент Эстонии Алар Карис снова отказался подписать закон о запрете деятельности Русской православной церкви в стране, сообщает Postimees. Глава государства считает, что данный закон противоречит конституционным нормам.
Ранее парламент Эстонии принял новую редакцию Закона о церквях и приходах, которая предусматривает основания для принудительного разрыва связи между Эстонской православной церковью и Московским патриархатом. Для вступления закона в силу требуется его подписание президентом.
Однако Карис заявил, что внесенные парламентом изменения оказались недостаточными, так как документ по-прежнему нарушает три статьи Конституции. Президент подчеркнул, что, хотя противодействие иностранному влиянию необходимо, следует точнее определить, какие именно зарубежные связи представляют угрозу национальной безопасности.
В апреле Карис уже отклонял поправки, предполагающие разрыв канонический связи Эстонской православной христианской церкви с РПЦ. Тогда он заявил, что, хотя Московский патриархат «подрывает суверенитет и демократию государств», поправка к закону в нынешней редакции противоречит трем статьям Конституции Эстонии, «несоразмерно ограничивая свободу объединений и религии».
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