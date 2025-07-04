Президент Эстонии снова отказался подписать закон о разрыве церкви с РПЦ

Алар Карис считает, что новая редакция Закона о церквях и приходах так же непропорционально ограничивает свободу объединений и вероисповедания, как и первая версия документа, одобренная парламентом в апреле

Алар Карис (Фото: Valda Kalnina / EPA / TACC)

Президент Эстонии Алар Карис снова отказался подписать закон о запрете деятельности Русской православной церкви в стране, сообщает Postimees. Глава государства считает, что данный закон противоречит конституционным нормам.

Ранее парламент Эстонии принял новую редакцию Закона о церквях и приходах, которая предусматривает основания для принудительного разрыва связи между Эстонской православной церковью и Московским патриархатом. Для вступления закона в силу требуется его подписание президентом.

Однако Карис заявил, что внесенные парламентом изменения оказались недостаточными, так как документ по-прежнему нарушает три статьи Конституции. Президент подчеркнул, что, хотя противодействие иностранному влиянию необходимо, следует точнее определить, какие именно зарубежные связи представляют угрозу национальной безопасности.

В апреле Карис уже отклонял поправки, предполагающие разрыв канонический связи Эстонской православной христианской церкви с РПЦ. Тогда он заявил, что, хотя Московский патриархат «подрывает суверенитет и демократию государств», поправка к закону в нынешней редакции противоречит трем статьям Конституции Эстонии, «несоразмерно ограничивая свободу объединений и религии».