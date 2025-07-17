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Война санкций ,  
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В Госдепе США допустили введение пошлин на палладий из России

Сюжет
Война санкций
Сенатор Дейнс заявил, что Россия «наводнила рынок палладием», это привело к снижению цен и увольнению американских рабочих. В Госдепе считают, что введение пошлин связано с нацбезопасностью
Фото: Геннадий Хамельянин / Global Look Press
Фото: Геннадий Хамельянин / Global Look Press

США могут ввести пошлины на палладий из России, допустил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената заместитель госсекретаря Майкл Ригас, который отвечает за вопросы менеджмента и ресурсов.

Так он ответил сенатору-республиканцу от Монтаны Стиву Дэйнсу, по словам которого, Россия «наводнила рынок палладием, способствуя снижению цен». Законодатель напомнил, что в штате, где находятся рудники горнодобывающей компании Sibanye-Stillwater, уволили сотни рабочих.

«Похоже, что этот вопрос может быть связан с национальной безопасностью и требовать введения пошлин на важнейшие полезные ископаемые», — сказал Ригас (цитата по ТАСС). Он напомнил, что президент Дональд Трамп призывал обеспечить внутри страны «важнейшие поставки для нужд национальной безопасности».

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Как пишет Newsweek, в 2024 году США импортировали цветные или не содержащие железо металлы из России на сумму $876,5 млн. Палладий — ключевой компонент каталитических конвертеров для автомобилей, а титан применяется в разных сферах — от самолетов до медицинских имплантатов. На долю «Норникеля» приходится 40% производства мирового палладия, отмечал Bloomberg.

В прошлом октябре США предложили другим странам G7 рассмотреть возможность введения санкций против титана и палладия российского происхождения.

Прошлой осенью президент Владимир Путин предложил «подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок» урана, титана, никеля и ряда других товаров, подчеркнув, что «себе во вред только ничего не нужно делать». Власти России считают санкции незаконными. Ограничения «вредят не только нашим предпринимателям, но и предпринимателям Соединенных Штатов», отмечали в Кремле.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
палладий США пошлины Госдепартамент США
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