В Киеве прозвучали взрывы
В Киеве произошли взрывы, работает ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко.
Ранее в украинской столице и ряде других регионов объявили воздушную тревогу. В 23:06 воздушную тревогу отменили, но спустя несколько минут сирены зазвучали снова.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Материал дополняется.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации