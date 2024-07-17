В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве произошли взрывы, работает ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко.

Ранее в украинской столице и ряде других регионов объявили воздушную тревогу. В 23:06 воздушную тревогу отменили, но спустя несколько минут сирены зазвучали снова.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Материал дополняется.