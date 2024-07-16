В Черкасской и Черниговской областях Украины прогремели взрывы
В городе Канев в Черкасской области Украины раздались взрывы, сообщили телеканал ТСН и 24 канал.
Канев находится почти в 70 км от областного центра — города Черкассы.
Звуки взрывов также были слышны в Черниговской области, отмечает ТСН.
В этих двух регионах, а также в Киевской, Полтавской, Житомирской, Винницкой областях Украины этой ночью объявляли воздушную тревогу.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В субботу, 13 июля, ведомство отчиталось о поражении завода по производству взрывчатых веществ для ВСУ, а также двух полевых складов боеприпасов на запорожском направлении.
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