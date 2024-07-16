 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Черкасской и Черниговской областях Украины прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Канев в Черкасской области Украины раздались взрывы, сообщили телеканал ТСН и 24 канал.

Канев находится почти в 70 км от областного центра — города Черкассы.

Звуки взрывов также были слышны в Черниговской области, отмечает ТСН.

В Одессе прогремели взрывы
Политика
Человек в бомбоубежище

В этих двух регионах, а также в Киевской, Полтавской, Житомирской, Винницкой областях Украины этой ночью объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В субботу, 13 июля, ведомство отчиталось о поражении завода по производству взрывчатых веществ для ВСУ, а также двух полевых складов боеприпасов на запорожском направлении.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Черкасская область Черниговская область Украина взрывы
Материалы по теме
В Харькове прогремели взрывы
Политика
В двух городах Сумской области прогремели взрывы
Политика
В Днепре прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 15 июл, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 15 июл, 17:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:34
Какие рекорды были установлены на Евро-2024 Спорт, 07:30
В Черкасской и Черниговской областях Украины прогремели взрывы Политика, 07:30
Банки сообщили о рисках из-за запуска реестра электронных повесток Финансы, 07:00
Кембриджские ученые назвали черту характера, делающую человека изгоем Pro, 07:00
Байден анонсировал новые дебаты и рассказал о сердечной беседе с Трампом Политика, 06:54
Вэнс сообщил о планах Трампа начать переговоры с Россией и Украиной Политика, 06:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти задумали расширить основания для включения в список террористов Политика, 06:21
Ученые узнали, как изменение климата меняет продолжительность дня Общество, 05:56
Трамп появился на публике с забинтованным ухом впервые после покушения Политика, 05:15
Число вакансий на одну из массовых профессий выросло в четыре раза Общество, 05:00
Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседания Совбеза ООН Политика, 04:48
Конкуренция и перенасыщение: как выделиться продавцу на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 04:44
Зеленский заявил о «позитивных сигналах» по ударам по России Политика, 04:40